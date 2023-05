VinFast hint op elektrische stadsauto van €10.000

Onlangs konden we je de Nederlandse prijzen voor de eerste in Europa geleverde modellen van VinFast vertellen. Dat zijn elektrische SUV's voor vanaf €53.900. Op termijn wil het Vietnamese VinFast echter ook in hele andere prijssegmenten meedingen, zo blijkt nu. Tijdens een jaarlijkse vergadering zinspeelde VinFast-oprichter Pham Nhat Vuong op een elektrische auto van '10.000 tot 12.000 dollar', zo tekent Reuters op.

Nog dit jaar begint het Vietnamese VinFast met het leveren van auto's in Europa, ook in Nederland. Het aanvankelijke gamma van het nog betrekkelijk jonge merk bestaat uit de VinFast VF6, VF7, VF8 en VF9. Dat zijn alle vier volledig elektrische cross-overs of SUV's. Van de VF8 en VF9, niet geheel verrassend de twee grootsten, weten we ook al een aantal prijzen. Eerstgenoemde heeft vanafprijzen die tussen de €50.000 en €60.000 liggen. Topmodel VF9 kost vanaf €91.300 en is daarmee een klap duurder, al krijg je voor dat geld wel een liefst 123 kWh groot accupakket.

Het is nog niet duidelijk wanneer VinFast precies begint met leveren in Europa, terwijl in de Verenigde Staten - waar het merk ook nieuw is - de eerste auto's reeds rondrijden. VinFasts nieuwe exportmarkten moeten ervoor zorgen dat de autobouwer in 2023 wereldwijd zo'n zeven keer meer EV's afzet dan in het afgelopen jaar, al liep het toen nog niet echt storm. En dat is niet gek, want tot voor kort verkocht VinFast zijn waar alleen in Vietnam. 'Zeven keer meer' komt neer op een mondiale afzet van 40 tot 50.000 volledig elektrische auto's in 2023.

Elektrische VinFast voor rond de €10.000

Dat dat in de toekomst flink meer mag worden, is duidelijk. VinFast-oprichter Pham Nhat Vuong gaf tijdens zijn jaarlijkse vergadering ook weer dat VinFast de introductie plant van een elektrische auto die 'tussen de 10.000 en 12.000 dollar' (rond de €10.000 dus) moet gaan kosten. Dat zou een kleine stadsauto worden. Ook wil het merk een elektrische pick-up op de (Amerikaanse) markt brengen. Over de termijn waarop de elektrische gezinsuitbreiding moet plaatsvinden rept Nhat Vuong echter nog niet.