Elektrische Vinfast VF8: vanaf bijna €63.000 inclusief accu

Het Vietnamese Vinfast heeft een viertal elektrische modellen klaar staan om de Nederlandse markt mee te veroveren. Twee daarvan komen als eerste: de Vinfast VF8 een VF9. In dit artikel bespreken we de prijzen van de VF8 inclusief accu, dus zonder abonnementsconstructie.

Al medio vorig jaar schreven we over de Nederlandse prijzen van de elektrische Vinfast VF8 en VF9. De prijzen die we je van het elektrische tweetal nu kunnen melden, liggen veel hoger. Dat heeft te maken met de twee vormen waarin je de VF8 en VF9 kunt bestellen. Je kunt de auto's namelijk aanschaffen via een constructie waarbij je de accupakketten via een maandelijks abonnement betaalt, maar je kunt de twee EV's ook aanschaffen inclusief accupakketten. AutoWeek heeft nu de prijzen van de Vinfast VF8 en VF9 waarbij je direct ook zelf eigenaar bent van de batterijpakketten. In dit artikel nemen we de prijzen van de Vinfast VF8 met je door.

Vinfast VF8

De Vinfast VF8 - die zijn leven overigens begon als VF e35 en VF32 - is een 4,75 meter lange elektrische SUV met een wielbasis van 2,95 meter. Wat formaat betreft kun je de VF8 vergelijken met auto's als de Ford Mustang Mach-E, hij is immers zo'n 10 centimeter langer dan een Skoda Enyaq iV. De Vinfast VF8 komt als Eco en als Plus beschikbaar. De Eco heeft twee samen 353 pk en 500 Nm sterke elektromotoren en bereikt daarmee in iets minder dan 5,9 seconden een snelheid van 100 km/h. De Plus heeft ook twee elektromotoren, maar die zijn met een systeemvermogen van 408 pk en 620 Nm een tandje krachtiger. Zowel de VF8 Eco als VF8 Plus valt te combineren met een 82 kWh accupakket en met een groter 87,8 kWh exemplaar. De VF8 Eco komt met de 82 kWh accu 420 kilometer ver een schopt het met het grotere pakket tot een bereik van 471 kilometer. De VF8 Plus perst 400 kilometer uit de 82 kWh en haalt 447 kilometer uit de 87,7 kWh accu.

Voor de Vinfast VF8 Eco (353 pk) met 82 kWh accu ben je in Nederland €62.700 kwijt. VF8 met grotere 87,7 kWh accu kost met €64.900 dus €2.200 extra. De krachtigere Vinfast VF8 Plus (408 pk) kost met 82 kWh accu €69.850 en met het grotere pakket €73.700. Dit zijn dus de prijzen inclusief accu een dus zonder abonnementsconstructie.

Prijzen Vinfast VF8

Uitvoering Vermogen Accupakket Actieradius Vanafprijs Prijs i.c.m. accuhuur à €120 per maand VF8 Eco 353 pk, 500 Nm 82 kWh 420 kilometer € 62.700 € 46.450 VF8 Eco 353 pk, 500 Nm 87,7 kWh 471 kilometer € 64.900 € 48.400 VF8 Plus 408 pk - 620 Nm 82 kWh 400 kilometer € 69.850 € 53.600 VF8 Plus 408 pk - 620 Nm 87,7 kWh 447 kilometer € 73.700 € 57.200

Uitrusting Vinfast VF8

De Vinfast VF8 Eco staat op 19 inch lichtmetaal, heeft een achtvoudig elektrisch verstelbare verwarmbare bestuurdersstoel en een zesvoudig en tevens verwarmbaar exemplaar voor de bijrijder. De VF8 Plus voegt daar naast een sterkere set elektromotoren ook een glazen panoramadak, 20-inch lichtmetaal, een automatisch dimmende binnenspiegel, een twaalfvoudig elektrisch verstelbare verwarmbare én geventileerde bestuurdersstoel en een tienvoudig verstelbaar exemplaar dat tevens verwarmbaar en ventileerbaar is voor de bijrijder aan toe. Ook heb je in de VF8 Plus een verwarmbare en ventileerbare achterbank.

Hier lees je meer over de abonnementsconstructie en de garantie die Vinfast op de VF8 geeft.