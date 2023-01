VinFast VF6 en VF7: eerste technische gegevens bekend

VinFast strijkt dit jaar neer in Nederland en doet dat met vier modellen, de VF6, VF7, VF8 en VF9. Van de laatste twee waren de specificaties én prijzen al bekend, nu weten we ook meer over hun kleinere broers.

Het Vietnamese VinFast betreedt de Nederlandse markt met de VF8 en VF9, twee SUV's die qua formaat verder van elkaar af staan dan je op basis van de namen wellicht zou verwachten. De VF8 is ongeveer van BMW X3-formaat, terwijl de VF9 met zijn 5,12 lengte eerder in de buurt van de X7 komt. Van beide modellen zijn de specificaties en de Nederlandse prijzen eerder al bekendgemaakt, maar het wachten was nog altijd op die van de kleinere VF6 en VF7 die later komen. Aan dat wachten komt nu een einde. VinFast geeft in de Verenigde Staten de eerste technische informatie vrij. Let wel; de specificaties en uitvoeringen kunnen mogelijk te zijner tijd nog wat afwijken in Nederland.

De VinFast VF6 schurkt met zijn afmetingen tegen de Peugeot 2008 en Renault Captur aan. Hij heeft een 59,6-kWh accupakket en een actieradius van maximaal 400 km. Dat is dan wel met de 174 (Amerikaanse) pk's sterke Eco-versie. De 201 pk sterke Plus-variant komt 381 km (WLTP) ver. De VF6 heeft één elektromotor om het klusje te klaren en die drijft de voorwielen aan. Het interieur krijgen we eveneens wat beter te zien en VinFast meldt dat het centrale infotainmentscherm 12,9 inch meet.

De VinFast VF7 staat zoals gezegd een stap hoger in de markt en mag gaan proberen de Volkswagen ID4 en Skoda's Enyaq van deze wereld de kaas van het brood te eten. Daarvoor treedt hij aan met een 75,3-kWh accupakket, dat een rijbereik van 431 km (Plus-uitvoering) of 450 km (Eco-uitvoering) mogelijk moet maken. De actieradius verschilt weinig tussen beide varianten, maar datzelfde kan niet van het vermogen worden gezegd. De VinFast VF7 Eco levert 201 pk, terwijl de Plus goed is voor maar liefst 349 pk. Bovendien is de Plus vierwielaangedreven. Ook bij de VF7 krijgen we meer van het interieur te zien. Hier tref je standaard hetzelfde 12,9-inch infotainmentscherm aan, maar bij de Plus is het een exemplaar van 15 inch. VinFast meldt dat over-the-air-updates zowel de VF6 als VF7 softwarematig fris moeten houden.

VinFast in Nederland

Voorlopig is het nog even wachten op meer informatie die specifiek voor de Nederlandse markt geldt, maar bovenstaande Amerikaanse cijfers geven alvast een indicatie van wat er ongeveer verwacht kan worden. VinFast moet eerst nog zijn Europese debuut maken, want dat werd onlangs nog uitgesteld.