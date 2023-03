VinFast VF9: topmodel inclusief accu vanaf dik €83.000

De VinFast VF9 is de grootste van de vier elektrische modellen waarmee Vinfast zijn tanden in de Nederlandse automarkt wil zetten. We hebben nu de prijzen van de VinFast VF9 inclusief accu te pakken, dus zonder abonnementsconstructie.

In 2022 konden we je de eerste Nederlandse prijzen van de elektrische Vinfast VF8 en VF9 vertellen. Toen ging het om de prijzen van de elektrische SUV's waarbij je het accupakket via een maandelijks abonnement huurt. Zojuist schreven we over wat de Vinfast VF8 moet kosten als je het accupakket niet wilt huren maar het gewoon in één keer af wil tikken. Dat verhaal herhalen we nu, maar dan over de hoger gepositioneerde Vinfast VF9.

VinFast VF9

Net als de VinFast VF8 begon de VF9 zijn leven met andere modelnamen. Zo ging de 5,12 meter lange SUV aanvankelijk als VF33 en als VF e36 door het automobiele bestaan. Dat is niet het enige dat de VF9 met zijn kleinere broer gemeen heeft. Net als de VF8 is de VinFast VF9 getekend door designhuis Pininfarina en nat als de VF8 komen ook van de VinFast VF9 twee uitvoeringen die allebei met twee formaten accupakketten zijn te krijgen. Er is een 92 kWh groot exemplaar en een pakket met een capaciteit van 123 kWh. De VinFast VF9 Plus is daarbij de enige versie die niet alleen als zevenzitter, maar ook als zeszitter met twee captain seats achterin leverbaar is.

Een belangrijk verschil: de VF9 heeft altijd twee samen 408 pk en 620 Nm sterke elektromotoren en kent vooralsnog dus maar één motorversie. In minder dan 6,5 seconden moet je de VinFast VF9 naar de 100 km/h kunnen jagen. De VinFast VF9 Eco met 92 kWh accu komt tot 438 kilometer ver op een volle accu. Combineer je die uitvoering met de 123 kWh accu, dan kun je rekenen op een elektrisch WLTP-bereik van maar liefst 593 kilometer. De VinFast VF9 Plus komt met de 92 kWh accu tot 423 kilometer ver en wringt 580 kilometer uit de 123 kWh accu.

De VinFast VF9 Eco met €92 kWh accu kost in Nederland €83.600. De VF9 Eco met 123 kWh staat voor €91.300 in de orderboeken en dus ben je voor het grotere accupakket €7.700 meer kwijt. De Vinfast VF9 Plus met 92 kWh accu kost €92.400 en wisselt met de 123 kWh accu €100.100. Dit zijn dus de prijzen inclusief accu een dus zonder abonnementsconstructie.

Prijzen VinFast VF9

Uitvoering Vermogen Accupakket Actieradius Vanafprijs Prijs i.c.m. accuhuur à €150 per maand VF9 Eco 408 pk - 620 Nm 92 kWh 438 kilometer €83.600 €63.250 VF9 Eco 408 pk - 620 Nm 123 kWh 594 kilometer €91.300 €91.300 VF9 Plus 408 pk - 620 Nm 92 kWh 423 kilometer €92.400 €71.500 VF9 Plus 408 pk - 620 Nm 123 kWh 580 kilometer €100.100 €77.550

Uitrusting VinFast VF9

De VinFast VF9 Eco heeft 20-inch lichtmetaal, een achtvoudig elektrisch verstelbare verwarmbare bestuurdersstoel en een zesvoudig en tevens verwarmbaar exemplaar voor de bijrijder. De stoelen op de tweede zitrij zijn viervoudig elektrisch verstelbaar. De VF9 Plus is rianter uitgerust en heeft 21-inch lichtmetalen wielen en een glazen panoramadak. De Plus heeft automatisch dimmende spiegels, een twaalfvoudig elektrisch verstelbare verwarmbare én geventileerde bestuurdersstoel met massagefunctie en een tienvoudig verstelbaar exemplaar dat tevens verwarmbaar en ventileerbaar is voor de bijrijder aan toe. Ook de bijrijder geniet van een massagefunctie. Ongeacht of je voor de Plus met of zonder captain seats op de tweede zitrij gaat zijn alle zitplaatsen op de tweede zitrij elektrisch verstelbaar, verwarmbaar, ventileerbaar en uitgerust met een massagefunctie. Ook krijg je een tweede infotainmentscherm voor passagiers op de tweede zitrij.

Hier lees je meer over de abonnementsconstructie en de garantie die VinFast op de VF9 geeft.