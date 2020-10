Vijf oude bekenden in topstaat voor maximaal 5.000 euro

Je hebt van die modellen die vroeger op elke straathoek stonden en die je nu nooit meer ziet. De meesten zijn als een wegwerpproduct behandeld en simpelweg naar de sloop verdwenen. Een enkeling is echter gekoesterd, netjes bewaard gebleven en is nog lang niet klaar. In die laatste categorie vallen deze vijf pareltjes die we graag even onder de aandacht brengen.

Opel Kadett (1990) - €3.750

Ooit de meest verkochte auto van Nederland, nu een ware zeldzaamheid. De laatste generatie van de Opel Kadett is inmiddels haast uitgestorven in Nederland en lijkt zelfs nog dunner gezaaid dan de oudere generaties. Het gros van de Kadett-kopers zal vast 'gewoon een auto' nodig gehad hebben en 'm hebben afgedankt toen de koek op was. Dat geldt niet voor deze heerlijk typisch gekleurde Kadett sedan uit 1990. Hij is de afgelopen 30 jaar bij zijn eerste eigenaar gebleven en die is er kennelijk rustig mee omgesprongen. Niet in de laatste plaats omdat-ie er zo op het oog nog keurig bij staat, maar ook aangezien er pas 42.800 op de teller staat. Zelfs de originele radio zit er nog in! Een ware tijdcapsule dus, die het verdient om naar een echte liefhebber te gaan.

Volkswagen Golf (1986) - €4.749

De Volkswagen Golf II is van hetzelfde kaliber als de Kadett hierboven: ooit werd je ermee doodgegooid, nu zijn ze ogenschijnlijk allemaal weg. Toen ze op leeftijd raakten, vielen ze bij bosjes in de handen van gretige 'thuistuners' die er dikke uitlaten en andere rotzooi op zetten en ze in korte tijd helemaal aftrapten. Een enkeling bleef dergelijke martelingen bespaard en bleef bij z'n oorspronkelijke taak: pretentieloos vervoer. Zo ook deze witte Golf uit 1986. Lekker wit, lekker met spatlappen, lekker met kleine stalen wieltjes eronder. Kortom, helemaal goed. En zo te zien tot aan de wielkasten aan toe brandschoon en ogenschijnlijk roestvrij. Net als z'n Opel-tegenhanger tikt ook hier de teller de 50.000 nog niet aan. Hij is uiterst spartaans, maar wel heel leuk. Als je dat geld eraan uit wil geven, moet je hier alleen wel écht heel warm voor worden. We hebben zo'n vermoeden dat er mensen zijn die het ervoor over hebben.

Renault 9 (1986) - €3.450

Iets minder gemeengoed dan de Golf en de Kadett, maar toch een oude bekende, is deze Renault 9 uit 1986. Nou zag je ze indertijd al minder dan de auto's hierboven, maar nu is hij al helemaal nog een heel stuk zeldzamer. Misschien dat ze in het warme zuiden van Frankrijk nog wel eens opduiken, maar in Nederland heeft uw scribent er al jaren geen meer gezien. Des te leuker is het dat dit exemplaar er ook nog eens zo courant bij staat. Vooral het interieur oogt haast alsof je zojuist een Renault-showroom in de jaren 80 bent binnengelopen. Op de teller, die in dit geval wél zes draaischijven heeft, is de haast maagdelijke stand van 29.652 af te lezen. Het enige jammere is dat het geen origineel Nederlandse auto is, maar die kilometerstand geloven we direct hoor. Francofielen, sla uw slag!

Peugeot 305 (1985) - €3,950

Wie wel dol is op oude Franse auto's, maar het dan liever bij Peugeot zoekt, moet even naar deze 305 kijken (wegens een storing doen de foto's het alleen tijdelijk even niet zo goed, helaas). Nog zo'n allemansvriend uit vervlogen tijden, die z'n broertjes en zusjes in rap tempo naar de sloop of het buitenland heeft zien verdwijnen. Al moet gezegd worden, dit exemplaar trof je in de hoogtijdagen van de 305 niet hier in Nederland aan. Het gaat om een geïmporteerde auto die volgens z'n aanbieder een tijd onderdeel is geweest van een privécollectie van een Peugeot-dealer. Waarschijnlijk heeft hij dus op latere leeftijd pas de Franse wegen verruild voor een Nederlandse garage. Het heeft 'm in ieder geval goed gedaan. Optisch staat hij er zo te zien snaarstrak bij en met 25.130 op de teller is het eigenlijk een museumstuk. Toch kun je 'm ook gewoon gaan rijden, want er zit een verse, tweejarige apk op.

Suzuki Alto (1989) - €1.500

In een iets andere categorie én uit een heel ander deel van de wereld, komt deze Suzuki Alto. De ideale goedkope 'A-naar-B-vervoerder' van menig Nederlander in de jaren die achter ons liggen. De volslagen pretentieloze, pure nuttigheid die de Alto van zichzelf al uitstraalde, wordt door z'n witte lak, zwarte bumpers en minuscule stalen wieltjes perfect kracht bijgezet. Dit is gewoon een vervoermiddel, geen poespas. En toch is hij zo leuk geworden, aandoenlijk haast. Iets zegt ons dat hier écht alleen een oud vrouwtje in heeft gereden en dat ze er met fluwelen handschoenen mee om is gegaan. Tot op de laatste schroef aan toe lijkt dit een smetteloos exemplaar. 26.000 kilometers heeft de Alto er pas op zitten en reken maar dat hij er moeiteloos nog vele achteraan zal plakken. De vraag is alleen wie dat gaat doen. Naar hedendaagse maatstaven is het met z'n 39 pk sterke 0.8 en z'n kreukelzone van voor- tot achterbumper haast nog minder auto dan een moderne 45 km-auto, maar íemand moet dit pareltje toch op kunnen vangen? Om de prijs kun je 'm eigenlijk al niet laten staan.