Vijf miljoenste Subaru buiten Japan gebouwd

De enige autofabriek die Subaru buiten de landsgrenzen van thuisland Japan heeft staan, staat in de Verenigde Staten. Het is die Amerikaanse Subaru-fabriek waar nu in totaal 5 miljoen auto's zijn gebouwd.

In april 2019 meldde Subaru nog vol trots dat hun fabriek in Lafayette (USA, Indiana) zijn vier miljoenste auto had geproduceerd. Ruim drie jaar later zijn er aan de productieteller weer een miljoen Subaru's toegevoegd. De vijf miljoenste buiten Japan gebouwde Subaru is een Geyser Blue gespoten Outback Wilderness, de meest avontuurlijke smaak waarin de Outback wordt geleverd.

Subaru of Indiana Automotive, zoals de Amerikaanse fabriek officieel heet, produceert momenteel de Ascent, Impreza, Legacy en Outback. De fabriek kwam oorspronkelijk tot stand via een joint-venture tussen Subaru en Isuzu. Toen de fabriek op 11 september 1989 zijn poorten opende, bouwde Subaru er de Outback en Isuzu de simpelweg Pick-up geheten pick-up. Die Pick-up ging elders in de wereld overigens als Faster, Rodeo, Dragon Eyes, Faster-Z, Dragon Power, Fuego, Invader, Ippon, KB, TF, en zelfs als Chevrolet, GMC, Foton, Jinbei, JiangLing, Winnerway, Xinkai, Holden, Honda, Vauxhall én als Opel (Campo) door het leven. De Amerikaanse fabriek werd later ook de geboorteplaats van de Honda Passport (Isuzu Rodeo) en Toyota Camry. Sinds 2016 worden er nog enkel Subaru's gebouwd.

In de Verenigde Staten is Subaru een behoorlijke speler. Zo verkocht het er in 2021 in totaal 583.810 auto's.