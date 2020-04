Vijf leuke Fords Mustang voor minder dan 15.000 euro

De grondlegger van het originele ontwerp van de Ford Mustang, Gale Halderman, is helaas overleden . In diverse generaties van de Mustang leeft zijn erfgoed gelukkig voort, dus tijd om eens te kijken of je dat voor een relatief bescheiden bedrag op je oprit kunt zetten. Uiteraard zit ook de (deels) door Halderman ontworpen eerste generatie erbij. Voor een maximaal budget van € 15.000 kom je al aardig wat leuks tegen.

Derde generatie (bouwjaar 1986)

We beginnen bij de waarschijnlijk minst geliefde Mustang; de 'Fox Body'. De derde generatie van de Mustang was een kind van zijn tijd en dat betekende helaas dat de ooit zo spraakmakende vormen van de Mustang verdwenen in een ontwerp dat haast met een liniaal getekend leek. Toch is zo'n Mustang uit de tachtiger jaren een opvallende verschijning, aangezien het hier in Nederland ongetwijfeld voor veel mensen een behoorlijk onbekende auto zal zijn. Dat deze Mustangs betrekkelijk impopulair zijn, heeft uiteraard een gunstig effect op de vraagprijs. Voor € 6.000 heb je bijvoorbeeld dit exemplaar uit 1986 voor de deur staan.

Vierde generatie (bouwjaar 1996)

De vierde generatie van de Ford Mustang is nog altijd vrij breed vertegenwoordigd op de Nederlandse occasionmarkt. Dit was alweer een wat spraakmakender model dan zijn voorganger, maar de jaren 90-saus zorgt ervoor dat dit ontwerp de tand des tijds ook een stuk minder goed heeft doorstaan dan de oer- en retro-Mustangs. Een vroeg exemplaar oogt behoorlijk bedaagd, maar de facelift van 1999 maakte er een beduidend strakker ogende auto van. Met Shelby-looks en een vraagprijs van een krappe € 4.500 is deze prefacelift echter alsnog wel een leuke optie.

Vierde generatie (bouwjaar 2003)

Zoals gezegd knapte de Mustang bij de grondige facelift van 1999 aanzienlijk op. Hoewel de basis van het ontwerp nog altijd slechts op een paar details een knipoog was naar de oer-Mustang, was het ontwerp in ieder geval alweer een stukje stoerder dan voorheen. Qua prijs voor een tweedehands is het verschil met de pre-facelift niet al te groot. Deze cabriolet wordt bijvoorbeeld voor € 7.000 aangeboden en daar lijk je zo op het oog nog een erg knappe auto voor te krijgen. Qua kleur is het misschien niet de meest opvallende keuze, maar dit erg late exemplaar oogt nog lekker fris.

Vijfde generatie (bouwjaar 2004)

We springen even flink omhoog qua vraagprijs, deze Mustang kost immers nog € 14.950, maar dan heb je ook een wereld van verschil met eerdergenoemde auto's. Dit is een heel vroeg exemplaar van de generatie waarbij de Mustang zijn oude vormen weer terugkreeg. Ford deed er goed aan, want de retro-Mustang werd een gigantisch succes. Dat het zeer sterke ontwerp van de eerste Mustang in een modern jasje ook goed tot z'n recht kwam, werd wel duidelijk. Dit exemplaar is ook nog eens lekker dik uitgevoerd en laten we wel wezen; dat-ie alweer 16 jaar oud is, zie je er niet direct aan af. Oh en hij rijdt op gas, geen overbodige luxe met een 4,6-liter V8 in de neus.

Eerste generatie (bouwjaar 1965)

Misschien merk je al dat het steeds iets specialer wordt, maar uiteraard hebben we het mooiste voor het laatst bewaard. Er gaat natuurlijk niets boven het échte werk; de eerste generatie van de Mustang. Wit is misschien niet zo'n charmante kleur voor dit ijzersterke ontwerp, maar voor 'slechts' een kleine € 13.000 rijd je wel iets heel erg leuks. Het rijdt echt niet heel fantastisch, zo'n oer-Mustang met in dit geval een zescilinder en een vierbak, maar het is wel een hele ervaring. Als geld een iets minder grote rol speelt, is het zeker aan te raden om eens te kijken in het occasionaanbod, want er staat nog zoveel mooiers te koop!