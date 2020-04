Ford Mustang-ontwerper Gale Halderman overleden

Een grote naam uit de geschiedenis van de auto-industrie is niet meer. Gale Halderman, de man die de eerste lijnen van de eerste Ford Mustang op papier zette, is op 87-jarige leeftijd overleden na een korte strijd tegen leverkanker.

Begin jaren 60 werkte Ford aan een nieuw model dat vooral de jonge en sportief ingestelde klanten moest aanspreken. Het bleek een opmaat naar één van de allergrootste iconen uit de geschiedenis van de Amerikaanse auto-industrie: de Mustang. Onder leiding van Lee Iacocca werd een plan gemaakt voor het uiterlijk van de nieuwkomer en met dat eisenpakket gingen diverse medewerkers (onder wie Halderman) aan de slag. Halderman schetste, naar verluidt bij hem thuis aan de keukentafel, in de zomer van 1962 meerdere auto's. Eén van die schetsen beviel Iacocca heel goed en werd het 'winnende' ontwerp.

Dat ontwerp zou uiteindelijk voor een groot deel uitvloeien in wat de eerste Ford Mustang werd. Niet alleen de grote lijnen van de Mustang bleven gelijk aan het ontwerp van Halderman, de 'happer' aan de zijkant en de in drie delen opgesplitste achterlichten zijn allebei exclusief de creaties van Halderman. De Ford Mustang Concept II uit 1963 (foto's 3 en 4) belichaamde nog het beste de eerste schetsen van Halderman en daarop is duidelijk te zien dat Ford al dicht bij de uiteindelijke productieversie van de Mustang zat. Ook werkte Halderman met een paar collega's (volgens een interview met Halderman uit Collectable Automobile buiten weten van Iacocca om) aan de fastbackversie. We weten allemaal dat die er uiteindelijk ook is gekomen.

Halderman kende uiteindelijk een lange carrière bij Ford. Maar liefst 40 jaar werkte hij er in totaal en speelde hij een grote rol in de totstandkoming van diverse ontwerpen. Na een periode op de truck-afdeling van Ford kwam Halderman aan het roer van de ontwerpstudio van Lincoln en Mercury te staan. De Lincolns Continental Mark VI, VII en VIII zijn onder andere onder het toeziend oog van Halderman ontworpen. Vooral die laatste blijft een erg opvallende auto. Toch zal Halderman, die onder de Mustang-fans al sinds jaar en dag een legendarische status heeft, vooral worden herinnerd als de man achter de Mustang.

Na zijn pensioen richtte de Amerikaan een museum op in de schuur bij zijn geboortehuis, waar hij naast een verzameling auto's vooral ook ontwerpschetsen van collega-ontwerpers en protegés tentoonstelde. Het werd haast een soort bedevaartsoord voor Mustang-fans en Halderman was er vaak aanwezig om een praatje te maken en te vertellen over zijn werk. Het museum, in Tipp City in de staat Ohio, is zeker een bezoek waard, mocht je ooit in de buurt zijn.