Vijf keer Mercedes-Benz SL voor minder

Een nieuwe, doch bekende ster is aan het firmament verschenen bij Mercedes: de nieuwe SL . De prijs is nog niet bekend, maar reken er maar op dat de nieuwe 'Sport Leicht' dankzij zijn 4.0-liter V8 Biturbo als instapmotor behoorlijk duur gaat zijn in Nederland. Om het weekend in te luiden zijn hier daarom vijf goedkopere opties.

Mercedes-Benz 450 SL - €11.950

Generatie R107 van de SL kwam in 1971 op de markt. Qua designtaal week deze behoorlijk af van zijn voorganger, de W113. De ronde vormen van die laatste waren verruild voor een strak, hoekig lijnenspel. De 450 SL zat vrij hoog in de pikorde. Boven hem zitten alleen nog de 500- en 560 SL. Zijn 4,5-liter V8 heeft een vermogen van 218 pk. Dit exemplaar komt volgens de AutoWeek occasionzoeker uit 1974 en is in 1993 naar Nederland gehaald, waar hij twee particuliere eigenaren heeft gehad. Het lijkt erop dat het interieur een beetje liefde nodig heeft, maar aangezien de prijzen van R107's behoorlijk zijn gestegen, doe je er waarschijnlijk geen miskoop aan.

Mercedes-Benz 300 SL-24 - €9.945

Na de R107 kwam de R129, die van 1989 tot 2001 in productie is geweest. De R129 behield de hoekige lijnen en had een aantal bijzondere zaken aan boord, zoals een rolbeugel die met een druk op de knop omhoog of omlaag gedaan kan worden. Ook was de R129 de eerste SL die leverbaar werd met een V12. Meer onderaan de pikorde staat deze 300 SL-24 van voor de facelift. Met 231 pk hoef je je echter niet voor hem te schamen. Na de facelift in 1993 werden de getallen en de letters omgedraaid, iets dat Mercedes-Benz tot op de dag van vandaag handhaaft. Dit exemplaar heeft op een haar na twee ton gelopen, is in 1998 ingevoerd in Nederland en kende sindsdien één particuliere eigenaar. Voor net iets minder dan 10 mille mag je hem meenemen.

Mercedes-Benz SL 500 - €19.950

Terug naar de ronde vormen! Met de introductie van de R230 gooide Mercedes-Benz het roer weer om. Ook kreeg de SL bij deze generatie voor het eerst een stalen klapdak, iets waar het model bij de introductie van de nieuwste generatie na 20 jaar weer afscheid van heeft genomen. Deze SL 500 heeft een bijzonder chique kleurstelling: donkerblauw met een beige interieur, voorzien van houtinleg. Met de 306 pk sterke V8 onder de kap kabbel je rustig voort over de boulevard, maar desgewenst accelereer je in 6,5 seconden naar de 100 km/h en stuif je door tot 250 km/h.

Mercedes-Benz SL 55 AMG - €29.900

Liever iets heftigers dan de bovenstaande SL 500? Dan is deze SL 55 AMG wellicht wat voor jou. Bij de nieuwste SL is deze typeaanduiding weer teruggekomen, maar die beschikt over een 4.0-liter V8. De 'originele' SL 55 AMG heeft gewoon een 5,5-liter V8 met supercharger aan boord, goed voor 500 pk en 700 Nm koppel. Daarmee ram je onder luid gebulder in 4,7 seconden naar de 100 km/h. Dit exemplaar heeft krap 155.000 kilometer gelopen en is in 2018 naar Nederland gehaald, waar hij één particuliere eigenaar heeft gehad.

Mercedes-Benz SL 65 AMG -

Misschien wordt het lijstje een beetje eentonig met alleen maar R230's, maar deze moesten we gewoon vermelden. De SL 65 AMG was, op de extreme Black Series na, het absolute topmodel van de reeks. Met 612 pk en maar liefst 1.000 Nm koppel trek je de stenen uit de straat. Qua samenstelling is dit exemplaar met zijn compleet zwarte look niet heel bijzonder, maar zijn krachtbron maakt dat meer dan goed. Voor net iets minder dan 50 mille rij je rond met een V12 onder de kap!