Vijf gebruikte auto's met airco voor minder dan €700

De schroeiende zomerhitte van eerder deze maand ligt nog vers in het geheugen en de maand augustus staat voor de deur, dus dan wil je natuurlijk wel goed voorbereid zijn. Een auto met airconditioning is geen overbodige luxe als het kwik binnenkort misschien de 30 graden weer voorbijgaat. Daarvoor hoef je echt niet per se diep in de buidel te tasten, want vanaf de jaren 90 werd airco steeds meer gemeengoed in de lagere segmenten. Er staan anno 2022 dan ook behoorlijk wat eenvoudige en spotgoedkope occasions te koop met airco. We deden een greep uit het AutoWeek-occasionaanbod en lieten daarbij exportauto's, auto's zonder geldige apk en de al te problematische modellen links liggen.

Citroën Xsara (2000) - €599

We trappen natuurlijk af met de goedkoopste auto uit dit lijstje. Dat is een heuse Citroën Xsara Coupé, tot op zekere hoogte toch een wat vergeten model. Je rijdt er dus niet al te standaard bij en van zichzelf is de Xsara (in ieder geval voor zijn leeftijd) een comfortabele auto. Dat-ie airco heeft, was indertijd alles behalve vanzelfsprekend. Dat geldt ook zeker voor het 'hout' op het dashboard. Hier heeft iemand dus 22 jaar geleden lekker zitten vinken op de optielijst om de Xsara net even wat extra te geven. Toch is het niet allemaal 'je van het', want met een kilometerstand van 271.000 km heeft de 1.6 al aardig wat ervaring en ook verloopt de apk in augustus. Even een nieuwe apk erbij proberen te regelen en rijden maar. Deze zomer zal-ie vast nog wel overleven.

Opel Corsa (2004) - €650

Voor net iets meer kun je bij een particulier terecht voor een Opel Corsa die vier jaar jonger is en 60.000 km minder heeft gelopen. Hij ziet er ook nog eens een slag moderner uit dan de Xsara. Zeg nou eerlijk, de Corsa C is op zich best goed oud geworden, toch? Dit exemplaar lijkt er ook nog eens aardig netjes bij te staan, al moet je de wat dof en gelig geworden koplampen even op de koop toe nemen. Met z'n 75 pk sterke 1.2 is het ook niet zo'n sportieve rakker als de wielen misschien doen vermoeden, maar hé, je hebt airco en daar ging het toch om? De apk is nog geldig toch november, dus daar hoef je je deze zomer in ieder geval ook nog niet druk om te maken.

Volvo S40 (1997) - €699

De oudste auto met airco uit onze selectie is deze Volvo S40 uit 1997. Airconditioning werd immers het eerst in de hogere segmenten gemeengoed, het is dan ook niet verrassend dat de compactere auto's met airco in onze selectie een slagje jonger zijn. De S40 is weliswaar zeven jaar ouder dan de Corsa van hierboven, maar je hebt er natuurlijk wel veel meer auto aan. Qua formaat, comfort en motor dan, want hij heeft wel duidelijk wat meer leven gehad. Ook zijn de aftermarket-wieldoppen vast niet iedereens smaak, maar goed, die trek je er gelukkig zo af. Er zit in ieder geval een zo te zien netjes bijgehouden onderhoudsboekje bij en ook hoeft-ie pas in maart weer gekeurd te worden. Laat je alleen niets wijsmaken over 'onverwoestbare Volvo-techniek', zo'n S40 heeft met 2 ton op de teller echt zijn piek al wel achter de rug.

Seat Ibiza (2000) - € 699

Deze Seat Ibiza kan vooral een direct alternatief voor eerdergenoemde Opel Corsa zijn. Een directe concurrent, bovendien met hetzelfde vermogen. In de neus van deze Ibiza ligt namelijk de betrekkelijk eenvoudige 75 pk sterke atmosferische 1.6, dus je hoeft je ook nog niet druk te maken over de motorproblemen waar de Ibiza later met de TSI-motoren mee te kampen kreeg. Voor zijn tijd had de Ibiza best een modern ogende klimaatbediening met een vrij fors scherm. Helemaal vlekkeloos werkt dat niet meer, maar je kunt het er nog altijd lekker behaaglijk mee maken in de auto. Moet je alleen wel leren leven met de niet meer al te frisse afwerking.

Ford Focus (2001) - €699

Tenslotte is er voor dezelfde vraagprijs nog deze Ford Focus als optie. Uiteraard een veel praktischer en ook wat comfortabeler alternatief, alleen is dit ook de auto die er duidelijk het minst netjes bij staat. Kun je daarmee leven, dan heb je een fijn rijdende en behoorlijk betrouwbaar in elkaar stekende auto waar je met het hele gezin in alle koelte mee op pad kan deze zomer. Hij heeft een trekhaak, dus eventueel kun je ook nog de caravan meenemen. Lange tijd werd je rond deze tijd van het jaar doodgegooid met dergelijke Focussen op weg naar het zonnige zuiden, waarom zou je dat er nu niet meer mee kunnen doen? Nou, met 246.000 km op de teller is het frisse er behalve qua uiterlijk ook qua techniek wel van af. Maar goed, wie niet waagt, wie niet wint!