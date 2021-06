Vijf C-segment stationwagons voor minder dan € 10.000

Met de in rap tempo stijgende populariteit van SUV's en crossovers raakt de traditionele stationwagon steeds verder in de verdrukking. Toch zien merken er nog steeds markt voor, met de vandaag onthulde Peugeot 308 SW als het meest recente voorbeeld. Wat zijn je opties als je op zoek bent naar een ruime C-segmenter voor relatief weinig geld? Deze occasions vonden we voor net onder de € 10.000.

1. Peugeot 308 SW 1.2 PureTech (2016) - € 9.500

Het lijstje begint met de voorganger van de auto die Peugeot vandaag onthulde: de 308 SW. Deze auto was ooit heel populair in de lease, vooral omdat de 1.5 BlueHDI een tijdlang 14 procent bijtelling genoot. Voor dit lijstje houden we het echter bij benzinemotoren en dus kwam deze 1.2 PureTech uit 2016 naar boven drijven. Dit exemplaar heeft 153.189 kilometer op de teller staan en valt met name op door zijn rode kleur. Als Blue Lease Executive beschikt hij verder over zaken als een panoramadak, navigatiesysteem, getinte achterruiten en een automatisch dimmende binnenspiegel. Met de 110 pk sterke 1.2 driecilinder sprint de 308 in 11,6 seconden naar de 100 km/h en behaalt hij een topsnelheid van 188 km/h. Voldoende om goed mee te kunnen komen in het dagelijks verkeer. De bagageruimte meet 660 liter, waarmee de 308 de ruimste van dit lijstje is.

2. Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo (2014) - € 9.900

Van de Opel Astra staat binnenkort eveneens een geheel nieuwe variant op stapel. Dit exemplaar komt uit 2014 en heeft een 140 pk sterke 1.4 Turbo onder de kap zitten, waarmee hij iets krachtiger is dan de 308 SW uit dit lijstje. Trap het gaspedaal lang genoeg in en na verloop van tijd geeft de snelheidsmeter 200 km/h aan. Met 135.266 kilometer op de klok heeft hij ook iets minder gelopen dan de Peugeot. Qua uitrusting zitten de meest essentiële zaken wel aan boord, zo beschikt de Opel over climate control, navigatie, cruise control, een achteruitrijcamera en een dodehoekassistent. De bagageruimte bedraagt 500 liter, waarmee de Opel dus aanmerkelijk minder spullen kan versjouwen dan de Peugeot.

3. Volkswagen Golf Variant 1.2 TSI (2014) - € 9.895

De Volkswagen Golf is vandaag de dag nog steeds een van de meest gewilde occasions. Dat blijkt ook wel uit de prijs van de Golf Variant, want de spoeling Golfs 7 op benzine onder de 10 mille is behoorlijk dun. Diesels zijn er dan wel weer in overvloed. Deze 1.2 TSI met 105 pk komt uit 2014 en heeft 167.980 kilometer gelopen. Ondanks het lagere vermogen dan de vorige twee auto's uit dit lijstje zit hij wel in 10,7 seconden op de 100 km/h en bedraagt de topsnelheid 193 km/h. De Golf heeft navigatie, climate control en cruise control aan boord, maar verder is de samenstelling behoorlijk alledaags te noemen. In de kofferbak van de Golf kun je 605 liter kwijt, waarmee hij tussen de Opel en de Peugeot in valt.

4. Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125 pk (2013) - € 9.950

Na de grijze Opel en Volkswagen is het weer tijd voor een kleurtje. Deze donkerblauwe Ford Focus Wagon met 104.976 kilometer op de teller komt uit 2013 en heeft de 1.o EcoBoost driecilinder met 125 pk onder de kap. Daarmee accelereert de Ford in 11,5 seconden naar de 100 km/h en topt hij bij 193 km/h. Binnenin de Focus zit nog de oude interieurstijl van Ford, die zich vooral kenmerkt door de enorme hoeveelheid knoppen op de middenconsole en het relatief kleine scherm voor de navigatie. In dat opzicht ziet de Ford er toch behoorlijk minder modern uit dan de vorige twee alternatieven, maar om de opties hoef je het niet te laten. De Focus heeft namelijk ook gewoon climate control, navigatie, parkeersensoren en een verwarmbare voorruit aan boord. Op het gebied van bagageruimte is hij met 476 liter de kleinste van het stel.

5. Renault Mégane Estate 1.2 TCe (2012) - € 9.949

De laatste auto in dit lijstje was ooit ook een populaire leasebak, vooral als 1.5 DCi. Voor nu houden we het echter bij benzines, waardoor deze 1.2 TCe met 116 pk boven kwam drijven. Dankzij deze krachtbron trekt de Mégane in 10,8 seconden op naar de 100 km/h en behaalt hij een topsnelheid van 190 km/h. Met een kilometerstand van 84.903 heeft hij van dit rijtje de minste kilometers achter zijn kiezen. Ook de Mégane beschikt over climate control, navigatie, parkeersensoren met achteruitrijcamera, een panoramadak en cruise control. Achterin de Mégane past 524 liter aan bagage, waarmee hij zijn Franse concurrent ruim voor zich moet dulden.