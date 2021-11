De 5 bijzonderste concept-cars van Kia

De Kia Concept EV9 is een behoorlijk creatieve uitspatting van het merk. Dat is de Zuid-Koreanen echter niet vreemd, blijkt wel als we eens een blik op het verleden werpen.

Kia KCV-II Concept

In 2002 presenteerde Kia in Parijs dit gevaarte. De KCV-II Concept moest laten zien welke kant Kia op zou gaan in de jaren die volgden. We kunnen gerust stellen dat het een stuk minder extravagant werd. De KCV-II was een bijzondere mengelmoes van een pick-up en een SUV, met nota bene vleugeldeuren. Al met al zag het er op zijn zachtst gezegd speciaal uit. Het was - gelukkig- vooral een technologisch uithangbord, met onder meer keyless entry, een remassistent en een navigatiesysteem aan boord.

Kia KCV-III Concept

Een jaar later verscheen een studiemodel dat weliswaar in naam een vervolg leek op bovenstaande conceptauto, maar waarvan het uiterlijk totaal anders deed vermoeden. De KCV-III was namelijk een betrekkelijk compacte 2+2 met een stalen klapdak, die juist licht en dynamisch overkwam. Er zaten koplampen op waarop zelfs Peugeot destijds jaloers kon worden en het grilletje doet ons wat denken aan dat van de Subaru Tribeca. Het interieur, waarin minimalisme en een klassieke inborst hoogtij vierden, kon net als het uitbundig van glas voorziene dak wel op bewondering rekenen.

Kia Kue Concept

We spoelen even iets door naar het jaar 2007, want na enkele wat behoudender vormgegeven conceptauto's kwam Kia weer met een creatieve uitspatting. De Kue Concept zou met zijn carrosserievorm vandaag de dag niet misstaan op een autobeurs, want hij was niet voor één gat te vangen. Kia sprak van een CUV, ofwel een 'Crossover Utility Vehicle'. De eerste van die drie termen zouden we later nog veel vaker gaan horen. Overigens werd zoiets toen nog niet gecombineerd met heel progressieve vormen van aandrijving: in de Kue Concept lag een 4,6-liter supercharged V8 met een vermogen van 400 pk. Uiteindelijk zou vooral de Sportage veel stijlelementen van dit studiemodel overnemen.

Kia Kee Concept

In hetzelfde jaar als de Kue Concept toonde Kia de bijna gelijknamige Kee Concept. Die liet echter een heel ander deel van Kia's toekomst zien. Dat was immers een sportief gelijnde coupé. Althans, eigenlijk was het meer een hatchback als je de achterklep zag. Zijn ontwerper, Peter Schreyer, had op dat gebied de nodig ervaring. Hij stond immers ook aan de wieg van de Audi TT. Kia leek eenzelfde weg op te gaan met de Kee Concept. "We hadden ook een supercar kunnen ontwerpen, maar dat zou voor Kia niet realistisch zijn. Een betaalbare, spannende coupé past veel beter bij ons merk", vertelde Schreyer destijds. Kia's 'TT' is uiteindelijk echter niet verschenen. Een gemiste kans?

Kia Naimo Concept

Tenslotte gaan we terug naar het jaar 2011. Toen schotelde Kia ons de Naimo Concept voor. Een studiemodel met een hoog aaibaarheidsgehalte. Dat die nog maar tien jaar geleden verscheen, blijkt ook wel uit een aantal speerpunten van de Naimo Concept. Het was namelijk een cross-over en nog een volledig elektrische ook. Alleen de actieradius verraadt dat het stiekem al even geleden is, die bedroeg 200 km. We schreven er destijds over: "De Naimo zal deel uitmaken van Kia's groeiende testvloot van hybride, elektrische en brandstofcelvoertuigen, die uitgebreid wordt getest onder gevarieerde omstandigheden. Het testprogramma heeft de doelstelling om toekomstige productiemodellen te ontwikkelen met nul of flink teruggebrachte emissies." Daarmee is de cirkel weer rond, want de deze week gepresenteerde Kia Concept EV9 is één van de voorbeelden van waar Kia inmiddels op elektrisch gebied is aanbeland.