Vijf auto's die net youngtimer zijn geworden

Het jaar 2021 zit er voor driekwart op en dat betekent dat bijna alle nieuwe modellen die in 2006 leverbaar werden de youngtimerleeftijd hebben bereikt. We geven je een aantal gouden tips!

Volvo C30

De Volvo C30 is onze favoriet van de nieuwe youngtimers. Lekker eigenzinnig en omdat hij nooit een echte opvolger kreeg rijd je nog lang in iets unieks. Er zijn tal van lekkere motoren geleverd, vier- en vijfcilinders, zowel in benzine- als dieselvorm. Lees vooral ook onze koopwijzer nog even terug die we in AutoWeek nummer 10 van dit jaar publiceerden.

Citroën C6

Deze heerlijke Franse limousine zag in 2005 het levenslicht, maar de verkopen kwamen pas in 2006 op gang. De Citroën C6 had een vleugje CX en een vleugje SM, en zat net als zijn voorgangers vol techniek die op dat moment modern was. Aanvankelijk alleen met V6, zowel benzine als diesel, in november 2006 verscheen echter ook een 2.2 viercilinder HDiF. Een diesel dus.

Volvo S80

De tweede generatie van de Volvo S80 is een wat behoudender keuze dan de C6, en wellicht zorgt hij voor wat meer zekerheid bij dagelijks gebruik. Overigens vinden we de eerste generatie van de S80 karakteristieker van design. Maar als je niet wilt opvallen met een grote sedan waarin je tot in lengte der jaren gezien kunt blijven, is de tweede S80 een aanrader. En je had hem in 2006 ook al met een V8!

Ford S-Max

Een MPV als begeerlijke youngtimer … jawel! De S-Max kwam in 2006 op de markt en daarvan had je een versie met zo’n verrukkelijke vijfcilinder turbomotor. Dat is een bijzondere combinatie: een mooi geluid, veel power en flink dynamische rij-eigenschappen. Met deze karakter-MPV lach je elke moderne SUV-bezitter uit.

Mercedes-Benz R-klasse

De R-klasse van Mercedes is nu typisch zo’n auto die als hij nieuw is de nodige vraagtekens oplevert, maar waarvoor naarmate de jaren verstrijken alsnog een liefhebberspubliek ontstaat. Hij vertegenwoordigt een genre dat Mercedes-Benz niet meer in het gamma heeft.

Cadillac BLS

Een Amerikaan mag niet ontbreken in dit overzicht. Zo halverwege het eerste decennium gaf Cadillac vol gas en probeerde het werk te maken van de Europese markt. Onder meer met de BLS, een auto die onderhuids techniek en motoren deelde met de Saab 9-3. Je had hem ook als Wagon maar die variant bereikt pas in 2022 de youngtimerleeftijd.