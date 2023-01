'Vierseizoenenbanden weer populairder geworden'

De trend dat steeds meer automobilisten gebruikmaken van vierseizoenenbanden (ook wel all-seasonbanden genoemd), zet door. Dat komt mede vanwege het warmere weer, constateren autobranchevereniging Bovag en garageketen Kwikfit. Rond oktober begint doorgaans het seizoen om zomerbanden te wisselen voor winterbanden, maar vierseizoenenbanden zijn 'steeds meer in trek', aldus een woordvoerder van de Bovag. "Met vierseizoenenbanden voldoe je aan alle winterbandeisen in Duitsland en Oostenrijk als je het goede type kiest. Het is een compromis tussen zomer- en winterbanden en scheelt een wissel. Het is een relatief nieuw fenomeen dat nu in opkomst is", aldus de woordvoerder. Volgens de Bovag zijn vierseizoenenbanden overigens volop beschikbaar.

Zijn winterbanden dan helemaal op hun retour? Nou, er zijn nog wel steeds behoorlijk wat mensen die daar nog gewoon naar wisselen in aanloop naar de winter. Garageketen Kwikfit laat desgevraagd weten dat het een aantal weken geleden - toen het kouder was - 'enorm druk' was met de bandenwissel van zomer- naar winterbanden. "Mensen reageren meteen op weersomstandigheden", zegt een woordvoerster. Desondanks constateerde Kwikfit in oktober al een toename van de populariteit van vierseizoenenbanden, met name bij particuliere automobilisten. Dit waren klanten die voorheen alleen op zomerbanden reden. Zakelijke automobilisten kiezen nog steeds voor zomer- en winterbanden, omdat zij veel kilometers maken, aldus Kwikfit.

Ook de Bovag signaleerde een massale bandenwissel vlak voor de jaarwisseling. Toen was het ruim anderhalve week koud met ook temperaturen onder nul. Inmiddels is de temperatuur weer flink hoger. "Mensen wisselen nu niet ineens terug", aldus de woordvoerder. "Dat gebeurt pas als de lente weer aandient, rond maart." Volgens de Bovag krijgen veel bezitters van leaseauto's automatisch een seintje als banden gewisseld moeten worden. "Particulieren willen nog wel eens wachten tot het eerste sneeuwvlokje." Winterbanden doen het volgens de brancheclub beter onder de 7 graden Celsius. Bij warmer weer slijten winterbanden veel sneller. "In de winter doorrijden met zomerbanden is veel minder schadelijk, behalve als het nat, glad en koud is", zegt de Bovag-woordvoerder.