Vernieuwde Volkswagen Polo GTI in beeld

Volkswagen gaf de Polo eerder dit jaar een voor het merk zeldzaam ingrijpende facelift. Ook de Polo GTI wordt binnenkort op de snijtafel gelegd en het is die vernieuwde sportieve versie van de Polo die nu in testkostuum is betrapt.

De in april dit jaar gefacelifte Volkswagen Polo kreeg een volledig herzien front en een nieuwe bilpartij met grotere, in de achterklep doorlopende achterlichten aangemeten. Volkswagen meldde direct dat de Polo in Europa weer beschikbaar komt met de bekende benzine- en dieselmotoren en ook de TGI-machine vond z'n weg terug naar de vernieuwde Polo. Van de vernieuwde Polo GTI gaf Volkswagen onlangs een designschets vrij, maar dankzij onze spionagefotograaf is die sportieve Polo-variant nu een stuk beter te zien.

Hoewel Volkswagen de voorkant van dit testexemplaar van de nieuwe Polo GTI niet heeft gecamoufleerd, heeft het merk de achterkant van de auto wél van plakkers voorzien. Witte plakkers verbergen de uitlopers van de vernieuwde achterlichten en een print van de oude units moet hier de suggestie wekken dat we hier de Polo GTI voor ons hebben zoals die al enkele jaren bekend is. Opvallend, want het onderste deel van de achterbumper is namelijk wel goed zichtbaar en ook de typeaanduiding onder het Volkswagen-logo, waar bij de reguliere vernieuwde uitvoeringen 'Polo' staat, verraadt dat het hier de vernieuwde Polo GTI betreft. Ook voorop zien we een paar opvallende details. Zo vult Volkswagen het hoekje tussen de koplampen en de grille ogenschijnlijk op met een zwart stukje kunststof. Inclusief rood biesje, net als in de koplampunits. Op de productieversie verwachten we het in ieder geval niet terug. De voorbumper lijkt nog iets teveel zwarte elementen te bevatten en ook de op de reeds genoemde designschets getoonde mistpitjes in de bumper zien we op dit testexemplaar nog niet terug.

We verwachten niet dat Volkswagen de aandrijflijn van de Polo GTI grondig herziet. Reken weer op een 200 pk sterke 2.0 TSI die aan zowel een DSG-automaat als handbak valt te koppelen.