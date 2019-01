Vernieuwde Toyota Tacoma naar Chicago

Toyota's huidige generatie Tacoma werd in 2015 aan het daglicht voorgesteld (foto 2 en 3) en Toyota laat weten dat het tijdens de Chicago Auto Show, die op 7 februari zijn poorten opent, een gefacelifte versie presenteert. De Tacoma, in feite de kleinere broer van de Tundra, krijgt zo te zien nieuwe koplampen en een aangepaste, bredere grille. Zeer waarschijnlijk wordt ook het bumperwerk vernieuwd, maar daarvan is op deze ene afbeelding die Toyota heeft vrijgegeven nog niets te zien.

Toyota's Tacoma is in de Verenigde Staten uiterst succesvol. De pick-up ging er vorig jaar zo'n 245.000 keer over de toonbank, bijna 25 procent vaker dan in het jaar ervoor. We verwachten geen ingrijpende technische wijzigingen. Zet dus weer in op de aanwezigheid van een 2,7-liter grote viercilinder benzinemotor en een 3,5-liter groot exemplaar met zes cilinders.