Vernieuwde MG ZS in beeld

MG heeft de eerste beelden vrijgegeven van de gefacelifte ZS. Hoewel de elektrische versie van de ZS pas sinds vorig jaar in Nederland te koop is, komt de facelift toch niet op een gek moment.

MG introduceerde vorig jaar de ZS EV op de Europese markt, de elektrische versie van de uit China afkomstige cross-over. In Nederland kennen we het model pas net, maar de reguliere benzineversies werden al in 2016 aan de wereld voorgesteld. Dat maakt de 4,31 meter lange cross-over inmiddels vier jaar oud en dus heeft moederconcern SAIC Motor een vernieuwde versie achter de coulissen staan.

De vernieuwde ZS krijgt een compleet nieuwe voorzijde. MG geeft de auto een volledig nieuwe grille die geflankeerd wordt door nieuwe koplampen, exemplaren die meer afgerond zijn en het voortaan zonder uitloper aan de onderzijde moeten doen. Daarnaast is het bumperwerk compleet nieuw, iets dat ook geldt voor het exemplaar onderaan de achterzijde. MG voorziet de ZS verder van achterlichten met een nieuwe indeling. Het bijschaven houdt overigens niet op bij het uiterlijk. In het interieur monteert MG een digitaal instrumentarium en ook wordt het infotainmentsysteem op de middenconsole aangepast.

Let wel, het gaat hier vooralsnog om de niet in Nederland leverbare ZS met benzinemotoren. In Nederland is de auto alleen als elektrische ZS EV leverbaar. De onder meer in het Verenigd Koninkrijk wel leverbare benzineversies hebben een 106 pk sterke 1.5 onder de kap. De vernieuwde ZS EV laat ongetwijfeld niet lang meer op zich wachten en wijkt optisch op detailniveau waarschijnlijk iets af van deze non-EV's. Later meer!