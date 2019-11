Vernieuwde Bentley Bentayga ploegt door de sneeuw

Het is 2015 als Bentley met de Bentayga toegeeft aan de SUV-hype. De evolutie van de uit 2012 stammende EXP 9 F Concept deelt zijn basis met Audi's Q7, een auto die dit jaar al op de snijtafel werd gelegd. Binnenkort wordt ook Bentley's hoogpotige gemoderniseerd.

Het in het hoge noorden gefotografeerde testexemplaar hangt nog behoorlijk in de plakkers. Het lijkt er sterk op dat de gefacelifte Bentayga - hoe kan het ook anders - een set nieuwe bumpers krijgt. Aanpassingen aan de koplampen moeten de kijkers meer op die van de kersverse Flying Spur laten lijken. Wat Bentley met de verlichting aan de achterkant van plan is, is nog niet heel goed te zien, al lijken de lampen hier iets platter vormgegeven te worden. Aanpassingen aan het interieur hebben waarschijnlijk vooral betrekking op de infotainment. Technische broer Q7 kreeg bij zijn bijpuntsessie de beschikking over het meest actuele infotainmentsysteem van de Volkswagen Groep en dan kan de luxueuzere en nóg prijzigere Bentayga natuurlijk niet achterblijven. De W12 en V8 blijven samen met de plug-in hybride Bentayga behouden, al voert Bentley er mogelijk kleine aanpassingen op door.

Verwacht de vernieuwde Bentayga tijdens de Autosalon van Genève voor het eerst van dichtbij te kunnen bekijken.

Bentley doet overigens zeer goede zaken met de Bentayga. Vorig jaar verkocht het merk er 4.072 exemplaren van en daarmee is de SUV goed voor 47 procent van de verkopen. De na de Bentayga best verkochte Bentley is de Continental GT Coupé, een auto waar vorig jaar 2.841 auto's van aan de man werden gebracht. In Nederland zijn in 2018 15 Bentaygas verkocht, de verkoopteller van dit jaar staat momenteel op 13 stuks.