Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Audi Q4 e-tron facelift: nu met maximale ruimte

Stijgende lijn

9
Audi Q4 spyshots facelift
Audi Q4 spyshots faceliftAudi Q4 spyshots faceliftAudi Q4 spyshots faceliftAudi Q4 spyshots faceliftAudi Q4 spyshots facelift
Jan Lemkes

Er zit een stijgende lijn in onze verhalen over de gefacelifte Audi Q4 e-tron. Eerder konden we je namelijk de ‘aflopende’ Sportback al laten zien en nu is het tijd voor de reguliere Q4.

De Audi Q4 e-tron is de Audi die je vanmorgen weer meermaals zag rijden op de snelweg. Het relatief populaire model komt uit 2021 en rust als enige elektrische Audi op het MEB-platform van de Volkswagen Group, wat de Q4 tot het Audi-equivalent van onder meer de Skoda Enyaq maakt. Waar die Skoda in navolging van de ‘afgeknotte’ Elroq een zeer uitgebreide facelift kreeg, hoeven we bij Audi ingekorte versies noch rigoureuze stijlwijzigingen te verwachten. Toch werkt ook Audi aan een optische upgrade, al heeft die hier niet zoveel om het lijf. Dat durven we al te beweren op basis van de spionagebeelden, die laten zien dat de basisvorm van de koplampen ongewijzigd wordt overgenomen van het oorspronkelijke model.

Audi Q4 35 e-tron

De huidige Q4 boven, de gefacelifte onder.

Audi Q4 spyshots facelift

Ook aan de achterzijde menen we min of meer ongewijzigde lichtunits te zien. Het nieuws zal dus vermoedelijk vooral van bumpers, lichtsignaturen, wielen en kleuren komen, dus dat valt wel mee. Zelfs in technisch opzicht verwachten we geen al te grote ingrepen, want de Q4 is op dat vlak al eens stevig gemoderniseerd.

Na de Sportback, die het voor elkaar krijgt om mensen te verleiden tot het uitgeven van meer geld voor een Prius 2-achtige daklijn, hebben we nu de reguliere Q4 voor ons. Als vanouds de versie met de meeste ruimte dus, en een wat traditionelere SUV-koets met beter zicht naar achteren. De keuze is ook straks weer reuze.

9 Bekijk reacties
Audi Audi Q4 e-tron Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Audi Q4 e-tron

INFO

Lees ook

Nieuws
Audi Q4 45 e-tron S edition Competition

Audi Q4 e-tron 45 e-tron als zwartere S Edition Competition

Nieuws
Audi Q4 e-tron spionagebeelden

Gefacelifte Audi Q4 e-tron mag zijn koplampen houden

Nieuws
Audi Q4 40 e-tron

Audi Q4 e-tron €5.000 goedkoper dankzij nieuwe instapper

Nieuws
Audi Q4 40 e-tron

Audi Q4 e-tron 40: nieuwe instapper met bekende naam

Nieuws
Audi Q4 35 e-tron

Audi Q4 e-tron: elektrische SUV krijgt nieuwe bescheiden instapper

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (9)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.