Ford boekt verlies: 'Hebben 2 miljard dollar laten liggen'

Ford sluit 2022 af met een nettoverlies en stelt zelf dat het ‘winst heeft laten liggen’. Het bedrijf is optimistisch over 2023.

Het verlies in 2022 komt vooral voor rekening van wat Ford in zijn rapport ‘Special Items’ noemt. Daarbij lijkt het te gaan om investeringen die het merk buiten de kernwerkzaamheden doet, zoals bijvoorbeeld het inmiddels weer verkochte aandeel in EV-bouwer Rivian. Alleen die transactie leverde in 2022 al een verlies op van 7,4 miljard dollar, en dan is het knap lastig om dat met de eigen werkzaamheden weer een beetje recht te trekken.

Voor Ford zelf, dus los van deze investeringen, stonden de zaken er in 2022 gelukkig een stuk gezonder voor. De EBIT (Earnings Before Interest en Taxes, winst voor rente en belastingen) kwam uit op 10,4 miljard dollar. Veel, maar wel minder dan voorspeld. CEO Jim Farley zegt zelf dat het bedrijf in 2022 2 miljard dollar winst ‘heeft laten liggen’, dus binnen bereik had maar om allerlei redenen niet heeft kunnen verwezenlijken. In 2023 moet dat uiteraard allemaal beter.

Volgens Farley gaat dat lukken doordat Ford nu een sterk en actueel modellengamma in huis heeft. Ook staan de geldverslindende elektrificatieplannen nu allemaal op de rails en heeft de organisatie op dat gebied grote stappen gezet, zegt de grote baas. Bloomberg merkt wel op dat Ford voor een groot deel van zijn winst nog altijd afhankelijk is van juist heel sterk niet-elektrische modellen als de (reguliere) F-150 en de Bronco, dus daar zit nog wel een uitdaging voor de Amerikanen. Om in 2023 tot betere resultaten te komen, staat volgens het persbureau ook het schrappen van banen op het menu. Zowel in Amerika als in Europa zouden enkele duizenden medewerkers de laan uit worden gestuurd.