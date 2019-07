Verkooprecord voor Volvo

Het gaat goed met Volvo. Niet eerder verkocht het merk in een halfjaar zo veel auto's als in de eerste zes maanden van dit jaar.

Volvo verkocht in de eerste zes maanden van dit jaar 340.826 auto's. Dat is maar liefst 7,3 procent meer dan de 317.639 stuks die het merk in diezelfde periode vorig jaar aan de man wist te brengen.

In juni zakten de verkopen overigens in en wel met twee procent. Volvo wijt dit aan de met 9 procent teruggelopen vraag in Europa. In Zweden liepen de verkopen die maand zelfs met 41,7 procent terug. In de eerste zes maanden van dit jaar is in Europa desondanks een verkoopgroei van 6 procent waar te nemen (totaal 174.398 stuks).

In China eindigde de verkoopteller in dezelfde periode op 67.741 stuks (+10,2 procent) en ook in de Verenigde Staten namen de verkopen toe tot 50.120 stuks (+5,2 procent). Volgens Volvo heeft het zijn record te danken aan het succes van zijn XC-modellen, maar ook zouden de V60 en S60 een stevige duit in het zakje hebben gedaan.

De XC60 is, wederom, het populairste model van het merk gebleken. Tot en met juni werden er 97.203 exemplaren van verkocht. In diezelfde periode vorig jaar lag dat aantal op 88.789 stuks. Op plek twee staat de XC40 met 61.864 verkochte exemplaren, gevolgd door de XC90 die 47.818 keer de showroom verliet.