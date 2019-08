Verkoopcijfers juli 2019: zwakte houdt aan

Afgelopen maand werden in ons land 33.810 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat is 6,4 procent minder dan juli vorig jaar en daarmee lijkt de zwakte van de markt zich te consolideren. Cumulatief staan we nu op -10,2 procent, zo blijkt uit de maandelijkse cijfers van Bovag, RAI en RDC.

Waar in juni de Tesla Model 3 nog verraste met een koppositie in de modellen top-10, heeft nu de Volkswagen Polo het podium weer heroverd. Spannender kunnen we het niet maken. Die Model 3 stond overigens in maart ook al op 1. Datzelfde gebeurde in Noorwegen, dus het vereist geen hogere wiskunde om te begrijpen dat een en ander iets te maken heeft met een schip uit de VS dat Oslo en Rotterdam aandeed in die twee maanden. Niettemin staat de Model 3 cumulatief (het hele jaar t/m afgelopen maand) op 3, dus nog steeds een enorme prestatie en een mooie wegbereider voor de enorme vloed middenklasse-EV's die er aan zit te komen (voor een uitgebreid overzicht daarvan zie AutoWeek 32, die woensdag 7 augustus verschijnt).

Een mooie tweede plek is afgelopen maand weggelegd voor de Opel Crossland X. Niet meer het nieuwste model, maar dat kon niet verhinderen dat Nederland massaal naar de autoboulevard toog om zijn nieuwe Crossland X in ontvangst te nemen. In het C-segment blijft de Ford Focus de VW Golf nog steeds net voor. Niet dat ze bij Volkswagen te klagen hebben over ons land, want met vier noteringen in de top-10 is het merk sterk genoeg op afgelopen maand én cumulatief 's land's nummer 1 te zijn.

Dat neemt niet weg dat de totale markt slappe hap is. Een min van 6,4 procent over juli betekent voor de eerste zeven maanden samen -10,2 procent en dat is weinig beter dan een maand geleden, toen de teller cumulatief op -10,9 procent stond. En dan had juli 2018 nog een werkdag minder dan afgelopen maand. Het is dus nog even schouders eronder in de showrooms. De aangescherpte bijtellingsregeling voor elektrische auto's per 1/1 2020 zal vast voor een eindspurt zorgen, maar dan moeten die auto's wel leverbaar zijn. Voor veel populaire EV's geldt dat de levertijden langer zijn dan het jaar nog duurt.

Een uitgebreidere analyse plus commentaren uit de branche staat in AutoWeek 32, die woensdag 7 augustus verschijnt.

Modellen juli verkoopcijfers

2019 2018 1 VOLKSWAGEN POLO 1.373 1.356 2 OPEL CROSSLAND X 975 283 3 FORD FOCUS 918 292 4 VOLKSWAGEN GOLF 787 809 5 VOLKSWAGEN UP 697 771 6 PEUGEOT 108 658 454 7 FORD FIESTA 633 695 8 KIA NIRO 625 619 9 VOLKSWAGEN TIGUAN 616 753 10 TESLA MODEL 3 590 0

Merken juli verkoopcijfers