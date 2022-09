Verkoop nieuwe bestelauto's naar dieptepunt

De verkoop van nieuwe bestelauto's is in de eerste acht maanden van het jaar flink lager uitgevallen dan vorig jaar. Het gaat om een dip van bijna 18 procent. Het aandeel elektrische bestelauto's groeide wel.

Er zijn in de maanden januari tot en met augustus van dit jaar 39.526 nieuwe bestelauto's verkocht, blijkt uit cijfers van de Bovag en RDC. Dat zijn er 17,8 procent minder dan in diezelfde periode vorig jaar. Een forse daling dus, volgens de Bovag gaat het zelfs om het laagste aantal sinds 2014. Ongetwijfeld spelen leveringsproblemen wegens het chiptekort nog altijd mee. Echt flinke verbetering zit er nog niet in, want op een kleine stijging in juni na is er iedere maand een dip geweest ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Vorige maand werden er met 3.772 stuks zo'n 4,6 procent minder verkocht dan vorig jaar augustus.

Tegen de daling in stijgt het aantal nieuw verkochte elektrische bestelauto's wel. Dat waren er in de eerste acht maanden van het jaar 2.755, maar liefst 69 procent meer dan vorig jaar. Het verkoopaandeel komt daarmee op zo'n 7 procent uit, dat was vorig jaar nog 3,5 procent. Het leeuwendeel van de verkochte bestelauto's heeft nog gewoon een dieselmotor aan boord; 89,5 procent.

Gebruikte bestelauto's

Niet alleen de verkoop van nieuwe bestelauto's krijgt dit jaar tot op heden een behoorlijke knauw. In de vakhandel werden ook fors minder gebruikte exemplaren verkocht. Tot en met augustus waren het er 69.300, een daling van 10,8 procent. Hier zit zeker nog geen verbetering in, want in augustus ging het ook weer om een daling van zo'n 10 procent vergeleken met die maand vorig jaar. In de particuliere handel is het ietsje beter, maar niet veel. Daar wisselden tot op heden 51.798 bestelauto's van eigenaar, een daling van zo'n 6 procent. Hoewel die daling an sich niet zo groot lijkt, is het absolute aantal bijzonder laag. Het laagste aantal sinds 2007, toen RDC begon met het bijhouden van deze cijfers.