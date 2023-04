Verkoop nieuwe bestelauto's in EU stevig gegroeid

Er zijn in het voorbije kwartaal beduidend meer bestelauto's verkocht in de EU dan een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie ACEA. In Nederland was er een bovengemiddeld stevige verkoopgroei.

De verkoop van nieuwe bedrijfsauto's in de Europese Unie is flink aangetrokken in het eerste kwartaal van dit jaar. Alles bij elkaar zijn er in het eerste kwartaal met 355.553 stuks bijna 8 procent meer bestelbusjes verkocht dan een jaar terug, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. In Nederland was er procentueel een nog veel steviger stijging in Q1. Hier werden 19.298 bestelauto's verkocht, maar liefst 20 procent meer dan vorig jaar. Van de grote Europese autolanden was het herstel in Spanje het sterkst. Daar groeide de verkoop met bijna een derde. Ook in Duitsland en Italië was sprake van stevige verkoopplussen. In Frankrijk liep de afzet juist licht terug.

Het veert dus aardig op na vorig jaar. Over heel 2022 gezien ging de verkoop van nieuwe bedrijfswagens nog met bijna 15 procent omlaag. Dit was vooral te wijten aan leveringsproblemen omdat autofabrikanten kampten met tekorten aan onderdelen, waaronder computerchips. Verder ontstond er door de oorlog in Oekraïne een gebrek aan kabelbomen. Onlangs bleek al dat de markt van nieuwe personenauto's in de EU de laatste tijd stevig herstel toont. Over de eerste drie maanden van dit jaar ging de verkoop met 18 procent omhoog tot bijna 2,7 miljoen nieuwe voertuigen.