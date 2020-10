Verkoop General Motors groeit met 12% in China

General Motors heeft het afgelopen kwartaal 12% meer auto's verkocht in China ten opzichte van vorig jaar, maakt het Amerikaanse concern bekend. Het is de eerste kwartaal in twee jaar waarin de verkoopcijfers van GM in China toenemen.

In het derde kwartaal heeft General Motors, dat na Volkswagen de grootste buitenlandse autofabrikant in China is, 771.400 auto's afgeleverd. Dat is een groei van 12% ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. De verkoop van Cadillac is met 28 procent het sterkst toegenomen, gevolgd door Buick met 26 procent.

Er zijn ook merken die minder goed hebben gepresteerd: de verkoop van Chevrolet daalde met 20 procent. Naast de welbekende Amerikaanse merken heeft GM in China een samenwerking met SAIC en de Guanxi Automobile Group. Deze joint-venture heet SGMW en bevat de merken Wuling en Baojun. Wuling, een merk dat zich specialiseert in voordelige modellen, groeide met 26%. Dit komt vooral door de Wuling Hong Guang MINI EV, die de bestverkochte EV van China in Augustus was. Baojun kwam er met een verkoopdaling van 19% minder goed vanaf.

General Motors zet voor de Chinese markt vol in op EV's. Dit jaar werd bijvoorbeeld de Buick Velite 7 voor de Chinese markt onthuld, een EV die sterk gerelateerd is aan de Opel Ampera-e en Chevrolet Bolt. Uiteindelijk moet het aanbod van GM in China over vijf jaar voor 40% uit EV's bestaan. De stijgende verkoopaantallen in China zijn gunstig voor GM, want sinds 2017 is het jaarlijkse aantal verkochte auto's alleen maar afgenomen.

Overigens heeft niet alleen GM profijt van de herstellende Chinese automarkt. Volgens persbureau Reuters verwacht LMC Automotive, de vereniging voor autofabrikanten in China, in dit kwartaal een forse toename in de autoverkoop ten opzichte van vorig jaar. Onder meer Toyota, Honda en Geely konden in het derde kwartaal van dit jaar zwarte cijfers noteren.