Buick Velite 7 vanuit alle hoeken

Eerder deze maand liet de Chinese tak van Buick de eerste officiële plaat van de Velite 7 zien. Hoewel via Chinese media eerder ook al een foto van de achterkant van de volledig elektrische nieuwkomer opdook, is het Buick zelf dat de auto nu vanuit alle hoeken laat zien. Daar hoort dus ook een interieurfoto bij!

De Velite 7 heeft een ontwerp dat je op wat aanpassingen op detailniveau na, zo over lijkt te kunnen hevelen naar Opel. Opel, dat inmiddels al enige tijd onder de vleugels van Groupe PSA opereert, kondigt immers een designtaal aan waarbij onder meer een sterke kruis-/plusvorm op de snuit het beeld bepaalt en waarbij de schermen in het interieur samengesmolten lijken te zijn. Details die we ook op deze Velite 7 tegenkomen. Dat zal toeval zijn, al heeft de Velite 7 wel degelijk een link met Opel. De auto deelt het gros van zijn techniek namelijk met de Chevrolet Bolt, de evenknie van de Ampera-e die als restant van het GM-verleden van Opel nog wordt verkocht.

De Velite 7 heeft een wielbasis die met 2,68 meter zo'n 8 centimeter langer is dan die van de Ampera-e en de Chevrolet Bolt. Volgens Chinese media krijgt de Velite 7 echter een andere aandrijflijn dan zijn GM-broertjes. Waar die versies van Opel en Chevrolet een 204 pk sterke elektromotor hebben, zou de Velite 7 een 177 pk sterke elektromotor krijgen. De capaciteit van het accupakket houdt Buick nog even onder de pet, het is dus de vraag of de Chinese Buick het 60 kWh of het 66 kWh grote pakket in zijn bodem krijgt. Achter het stuurwiel nemen we een 8 inch groot digitaal instrumentarium waar. Een scherm die min of meer in dezelfde behuizing is geplaatst als het 10 inch grote display op de middenconsole dat bij het infotainmentsysteem hoort.