Verkoop dieselauto's in EU verder afgenomen

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn in de Europese Unie minder auto's met een dieselmotor verkocht dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de overkoepelende brancheorganisatie ACEA.

Het aantal auto's met een dieselmotor dat in het tweede kwartaal van die jaar in de Europese Unie werd verkocht, ligt maar liefst 16,4 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal vonden 1,3 miljoen dieselauto's een eigenaar. Het aandeel 'zelfontsteker' in de totale autoverkoop liep in het tweede kwartaal terug naar 31,3 procent. Vorig jaar lag dat percentage op 36,3 procent.

De verkoop van auto's met een benzinemotor profiteerde daar met een groei van 1,7 procent iets van, maar het zijn met name geëlektrificeerde auto's die de winst pakken. Hybriden, plug-ins en EV's gingen gezamenlijk maar liefst 35,6 procent vaker over de toonbank dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Kijken we puur naar volledig elektrische auto's, dan nemen we een verkoopgroei van maar liefst 97,7 procent waar. Dat heeft onder andere te maken met het steeds groter wordende aanbod EV's. Plug-ins waren minder in trek en vonden in het tweede kwartaal van dit jaar 13,6 procent minder aftrek dan in dezelfde periode in 2018. Reguliere hybriden wisten in Q2 van dit jaar 38,2 procent meer eigenaren te vinden dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.