Verkeersboetes van 30 jaar geleden - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Bij het wekelijkse terugbladeren in de AutoWeek van precies dertig jaar geleden, troffen we een interessant lijstje. De verkeersboetes die vlak voor het begin van 1992 waren aangepast. Dat geeft een mooi inkijkje in wat we dertig jaar geleden kwijt waren.

In Nederland zijn we relatief duur uit als het aankomt op verkeersboetes. Daar kunnen velen ongetwijfeld helaas uit ervaring over meepraten. Al jaren gaan de boetes omhoog, hoewel er voor dit jaar ook enkele verlagingen doorgevoerd zijn. Zo zijn onder meer de boetes voor onnodig geluid maken, onnodig stilstaan op een gehandicaptenparkeerplaats en hinderen van uitstappende bus- of trampassagiers lager dan voorheen. Boetes voor telefoongebruik zijn juist aangescherpt en ook zijn de boetes voor snelheidsoverschrijdingen weer gestegen.

Een blik op de boetes die in 1992 golden leert dat je ook toen al aardig wat kwijt kon zijn als je de mist in ging, al was het natuurlijk een stuk minder dan nu.

De boetes werden eind 1991 verhoogd, soms aanzienlijk. In bovenstaande overzicht uit AutoWeek 2 van 1992 zie je de verschillen tussen de oude en de 'nieuwe' situatie. Boetes van honderden guldens waren ons toen dus ook zeker niet vreemd. Wat bovendien opvalt, is dat er toen bredere categorieën waren voor snelheidsovertredingen. Tegenwoordig is er een boetebedrag op de kilometer nauwkeurig, waar het toen nog in stapjes van vijf km/h opliep en je tot en met 14 km/h zelfs een vast bedrag kwijt was.

We zetten enkele boetes van 1992 even naast die van tegenwoordig en gebruiken daarbij ook de inflatiecalculator om een beeld te krijgen van de verhoudingen.

Overtreding 1992 (gulden) 1992 (in euro's met inflatiecorrectie) 2022 14 km/h te snel fl. 50 €41,50 €131/€126 (binnen/buiten bebouwde kom) 20 km/h te snel fl. 100 €82,99 €200/€192 25 km/h te snel fl. 150 €124,49 €272/€257 30 km/h te snel fl. 200 €165,99 €352/€335 Geen richting aangeven fl. 50 €41,50 €100 Verkeerslicht negeren fl. 100 €82,99 €250/€150 (rood/groen) Geen voorrang verlenen fl. 150 €124,49 €250 Ondeugdelijke kentekenplaat fl. 100 €82,99 €150

Zomaar enkele voorbeelden, waarbij het totale plaatje in ieder geval al duidelijk wordt. Hoewel het altijd een beetje lastig vergelijken blijft met bedragen van zolang geleden en in een alweer twintig jaar geleden opgeheven valuta, kun je voorzichtig concluderen dat we grofweg het dubbele of nog meer kwijt zijn ten opzichte van dertig jaar geleden. En dan wordt je tegenwoordig ook niet eens meer door zo'n mooie Porsche 911 van de Rijkspolitie langs de kant gezet. Maar goed, het voorkomen van een boete is hoe dan ook beter.