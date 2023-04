Verbeterde Mazda 3 nu voor Nederland

Eerder schreef AutoWeek al over de modeljaarupdate die Mazda in thuisland Japan op de 3 doorvoerde en zoals we al voorspelden volgt nu de de voor Europa opgefriste Mazda 3. Op heftige uiterlijke wijzigingen hoef je natuurlijk niet te rekenen, we hebben immers niet te maken met een facelift. Toch ziet het interieur van de Mazda 3 er iets anders. Het 8,8-inch grote infotainmentscherm dat centraal op het dashboard staat is namelijk vervangen door een groter display met een diagonaal van 10,25 inch. Softwarematige aanpassingen maken het nu ook mogelijk op de navigatie-instructies van Apple CarPlay en Android Auto op het head-updisplay te toveren. Apple CarPlay-connectiviteit is voortaan ook draadloos mogelijk.

Meer nieuws? Zeker. Mazda brengt een inductielader én usb c-aansluitingen naar de Mazda 3 die de usb a-poorten vervangen. Mazda verbetert de cyber security van de 3 en slijpt een stel veiligheidssystemen bij. Zo moet Autonomous Emergency Braking voortaan in het donker beter werken en moet zowel Intelligent Speed Assist als het Cruising & Traffic Support-systeem beter werken. Dat Mazda oog heeft voor detail, blijkt wel uit het feit dat het de knoppen op het stuurwiel donkerder heeft gemaakt om de iconen en symbolen erop beter leesbaar te maken.

Motorisch nieuws is er ook, maar de Mazda 3 krijgt géén nieuwe krachtbron. Wel is de 150 pk sterke variant van de mild-hybride e-Skyactiv-G benzinemotor nu ook beschikbaar voor alle uitvoeringen terwijl die voorheen voorbehouden was aan de hoogst gepositioneerde Homura-smaak. Zowel de Mazda 3 Hatchback als Sedan zijn met deze machine leverbaar. Daarnaast staan ook de 122 pk sterke E-Skyactiv-G 122 en de innovatieve en 186 pk krachtige E-Skyactiv-X 186 weer op de menukaart.

De vanafprijs van de Mazda 3 is vastgesteld op €31.140. Voor dat bedrag krijg je de Mazda 3 Hatchback E-Skyactiv G 122 als basisuitvoering Prime-line met handgeschakelde zesbak. Voor de 150 pk sterke krachtbron betaal je €500 meer. De Skyactiv-X heeft ten opzichte van de basismotor een meerprijs van €2.000. Alle drie de benzinemotoren zijn met een handgeschakelde zesbak en met een zestraps automaat te krijgen. De Mazda 3 Sedan is er als E-Skyactiv 122 Prime-Line vanaf €31.640. De meerprijzen voor de verschillende motorversies zijn gelijk aan die van de 3 Hatchback. Wel is de 3 Sedan in minder uitvoeringen te krijgen.