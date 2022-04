'Veel misverstanden over werking adaptieve cruise control'

De AAA, het Amerikaanse equivalent van de ANWB, bestudeerde een halfjaar lang twee groepen bestuurders. De ene helft had een gedegen uitleg gekregen van de werking van adaptieve cruise control, terwijl de andere groep er alleen in de praktijk ervaring mee had opgedaan. Het resultaat was dat er bij die laatste groep nogal wat misverstanden bestonden over wat adaptieve cruise control nou precies wel en niet kan. Zo was de niet voorgelichte groep in de veronderstelling dat adaptieve cruise control er ook voor zorgt dat de auto automatisch remt voor obstakels op de weg, zoals een voetganger of fietser. Daarnaast dacht deze groep dat het systeem zou bijsturen in bochten, alsof het een onlosmakelijk samenwerkt met een autopilot. Tenslotte waren deze automobilisten ervan overtuigd dat adaptieve cruisecontrol altijd werkt, ook bij zware regenval of sneeuwstorm.

Het grootste probleem lijkt dat veel mensen niet doorhadden ze adaptieve cruise control niet goed begrepen. Binnen de groep met alleen praktijkervaring zat een aantal bestuurders die er ondanks hun gebrekkige kennis van de werking van adaptieve cruise control heilig van overtuigd was dat ze alles onder knie hadden. De vereniging noemt dit een gevaarlijke ontwikkeling die verder onderzoek vereist.

Hoewel dit een Amerikaans onderzoek betreft, is het zeer waarschijnlijk ook van toepassing op de situatie in Nederland. Mark Maaskant van Prodrive herkent namelijk dergelijke verwarring: "Vragen die we van bestuurders krijgen zijn of het systeem ook remt voor files, of het stopt voor rode verkeerslichten en of het rekening houdt met motorrijders," zo tekent NU.nl op. "Uitleg is echt belangrijk als we willen dat mensen deze technologie gaan gebruiken. Vaak wordt gezegd dat deze instructies van de verkoper moeten komen. Maar daar gebeurt het niet altijd en het is ook niet praktisch: een aflevering neemt vaak wat tijd in beslag. Als je daarna ook nog een uur met de klant gaat rijden, neemt hij die informatie niet meer op, is onze praktijkervaring."