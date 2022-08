Veel minder nieuwe auto's geregistreerd: -18 procent in juli

De Nederlandse autoverkopen zijn al even niet meer wat ze geweest zijn. In mei en juni werden achtereenvolgens nog 7,4 en 8,9 procent minder nieuwe auto's geregistreerd dan in diezelfde maanden vorig jaar. In juli is de procentuele daling van het aantal gekentekende nieuwe personenauto's echter veel heftiger. Afgelopen maand zijn namelijk maar 22.068 nieuwe auto's op kenteken gezet. Dat zijn er maar liefst 17,6 procent minder dan in juli 2021. Dat blijkt uit cijfers die Bovag, Rai Vereniging en RDC vandaag vrijgeven.

Al maanden zijn onder andere door het tekort aan computerchips aangejaagde leveringsproblemen grotendeels verantwoordelijk voor de verkoopdaling. In juli was dat niet anders. In de eerste zeven maanden van 2022 zijn in Nederland 175.755 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat zijn er 7,3 procent minder dan in diezelfde periode vorig jaar. Ongeveer 20 procent van alle dit jaar gekentekende nieuwe personenauto's is volledig elektrisch. Ruim 40 procent heeft een benzinemotor en 37 procent een hybride aandrijflijn. Auto's met een dieselmotor zijn nog slechts goed voor een aandeel van 2 procent in het totaal.

Populairste automerken juli 2022

Kia eigent zich met 2.954 nieuwe registraties en een marktaandeel van ruim 13 procent de grootste punt van de verkooptaart toe. Daarmee heeft het merk zijn toppositie terug die het in juni moest afstaan aan Peugeot. Op de tweede plek staat Volkswagen, dat bijna duizend auto's minder op kenteken zette dan Kia. Opel en BMW stonden in juni nog in de top 5, maar zijn er in juli niet meer te vinden. De plekken drie tot en met vijf zijn achtereenvolgens voor Toyota, Peugeot en Hyundai.

Merk Aantal Marktaandeel 1 Kia 2.954 13,4 % 2 Volkswagen 1.998 9,1 % 3 Toyota 1.865 8,5 % 4 Peugeot 1.541 7,0 % 5 Hyundai 1.473 6,7 %

Populairste auto's juli 2022

Hoewel Kia afgelopen maand weer het populairste automerk van Nederland was, heeft Peugeot opnieuw de populairste personenauto van Nederland in handen. Voor de zoveelste maand op rij staat de Peugeot 208 op de eerste plek. Bijna 860 exemplaren kregen een Nederlands kenteken. Kia's immer populaire Picanto staat met zo'n 610 geregistreerde exemplaren op de tweede plek. Opvallend is de nummer drie. Ook dat is een Kia en wel de Ceed die we al heel lang niet zo hoog hebben zien staan.