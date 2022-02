VDL Nedcar begonnen met boskap voor uitbreiding

Houthakkers zijn dinsdag begonnen met het omzagen en kappen van bomen in het Sterrebos naast Nedcar bij Born. Met de kap werd al begonnen tijdens de ontruiming van het bos, toen nog bezet door actievoerders die zich tegen de kap verzetten. Ook de komende dagen zal er gekapt worden, zei een woordvoerder van VDL woensdag. De politie houdt de werkzaamheden in de gaten, volgens een woordvoerster zowel zichtbaar als op afstand. Als iemand onbevoegd het terrein op wil of vernielingen aanricht, kan snel worden ingegrepen.

De kap van een deel van het bos is volgens het bedrijf nodig om uitbreiding van de naastgelegen autofabriek mogelijk te maken. Die uitbreiding moet buitenlandse bedrijven ertoe verleiden auto's in Born te laten bouwen. VDL praat hierover met name met de Amerikaanse start-up Rivian, die zoekt naar een plek in Europa om elektrische auto's te laten produceren. Nedcar zit op het vinkentouw, maar er zijn ook andere gegadigden. Haast is geboden bij de kap van het Sterrebos: alleen deze maand mag nog gekapt worden, want daarna is het vanwege het broedseizoen verboden.

De kap werd mogelijk toen VDL en stichting De Groene Sporenwolf (DGS) een overeenkomst sloten over natuurcompensatie en maatregelen om de overlast voor het naburige dorp Nieuwstadt te voorkomen. DGS had tegen de kap een beroepszaak aangespannen bij de Raad van State, maar trok dat beroep in na het akkoord met VDL. Dat maakte dinsdag de weg vrij voor de kap. Activisten van de actiegroep Red het Sterrebos begonnen vrijdag 28 januari een bezetting van het bos in een poging de kap tegen te houden. Maar na twaalf dagen maakte de politie dinsdag een einde aan die bezetting. In die tijd werden vijftig activisten gearresteerd. Ze zijn inmiddels allen weer op vrije voeten, velen in afwachting van een rechtszaak.