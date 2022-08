Vauxhall Chevette (1979) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Opel Kadett C hebben we natuurlijk al meermaals belicht in 'In het Wild', maar zijn bijzondere broertje, de Vauxhall Chevette, nog niet. Dankzij AutoWeek-forumlid Johan82 verandert dat. Hij spotte deze leuke tweedeurs Chevette uit 1979.

Vauxhall kennen we al sinds jaar en dag van Opels met andere logo's, speciaal voor de Britse markt. In de jaren 70 was de rol van Vauxhall nog wat uitgebreider en kon je uiteenlopende modellen gewoon in Nederland kopen. Bovendien verschilden de Vauxhalls toen nog meer van Opels dan tegenwoordig. Zo kreeg de Opel Kadett hier in Nederland gezelschap van een Brits broertje met vooral een opvallend andere neus. Die luisterde naar de naam Vauxhall Chevette.

De Chevette was er net als de Kadett C als tweedeurs sedan, driedeurs hatchback, vierdeurs sedan en als (Estate geheten) stationwagon. Alleen de coupé bleef exclusief voor de Kadett. Er waren meer verschillen dan alleen de wat op de Manta lijkende neus. Zo zat op de Chevette de kentekenplaat niet boven maar onder de achterbumper, zat er een wat anders vormgegeven dashboard in met de richtingaanwijzerhendel aan de rechterkant van het stuur (een indicatie van zijn Britse roots) en lag er een andere motor in de neus. De Chevette had een net geen 60 pk sterke 1.3 vierpitter die ook in de Vauxhall Viva lag en die niet leverbaar was in de Kadett. Ook de handgeschakelde vierbak kwam van de Viva.

De Chevette was dus een lekker eigenwijs alternatief voor de Kadett en interessant voor wie wat meer wilde dan de 1.2 van de Kadett, maar niet direct voor de 1.6 wilde gaan. Ook zag de Chevette er met zijn bijzondere neusje wat sportiever uit dan de Kadett. Er waren twee keuzes bij de tweedeurs sedan zoals we hem op deze foto's voor ons hebben: de E (Economy) en L (Luxe). Dit exemplaar is een Chevette L en dat betekent dat-ie onder meer een sportstuur, driepuntsgordels, 'slaapstoelen' voorin, twee beklede zonnekleppen met kaarthouders, stoffen bekleding en achterruitverwarming als extra's heeft ten opzichte van de Chevette E. Ook niet onbelangrijk: er zaten twee asbakjes achterin en hij had twee buitenspiegels.

In 1979 liet iemand zich door al dat lekkers verleiden en kocht deze rode Chevette. Daar is destijds zo'n 12.000 gulden voor neergelegd. Omdat het een 79'er is, kwamen de toen net nieuwe gele kentekenplaten erop in plaats van de blauwe. Kennelijk waren de vorige eigenaren er zo verzot op, dat deze pre-GAIK-exemplaren er nooit zijn afgehaald. In de afgelopen 15 jaar wisselde de Chevette maar liefst vijf keer van eigenaar en allen lieten ze de platen ongemoeid. Het ziet er ook wel lekker nostalgisch uit, al is het officieel niet toegestaan om nog met deze kentekenplaten rond te rijden. Maar ach, daar zullen we verder niet over zeuren. Het gaat om het totaalplaatje en dat ziet er nog leuk uit. Net iets meer dan een maand geleden wisselde de Chevette voor het laatst van eigenaar en we hopen dat-ie deze keer wat langer mag blijven. Zo lang dit bijzondere stukje Britse GM-historie maar op de weg blijft.