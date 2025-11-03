Mensen met ADD, ADHD of autisme worden vanaf 1 december niet meer doorverwezen naar een medisch specialist voor een keuring als zij hun rijbewijs willen halen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) sorteert daarmee alvast voor op nieuwe regelgeving die bepaalt dat mensen met die diagnoses geen verplichte medische keuring meer moeten ondergaan om hun rijbewijs te bemachtigen.

De aanpassing die er volgens het CBR voor moet zorgen dat AD(H)D en autisme verdwijnen uit de gezondheidsverklaring, gaat waarschijnlijk op 1 april volgend jaar in. De verklaring is een vragenlijst waarmee het CBR vaststelt of iemand gezond genoeg is om te rijden. Tot de nieuwe regelgeving er is, moeten de vragen over AD(H)D en autisme wel beantwoord worden. Maar mensen met die diagnoses worden tijdens de overgangsperiode niet meer doorverwezen voor een medische keuring, mits ze geen andere aandoeningen hebben.

Anne Laird, hoofd Medische Zaken bij het CBR, meldt dat het voorbereiden van de wijziging tijd kost. "Omdat de aandoening zelf niet verandert en we het verantwoord achten, hebben we besloten de verplichte keuring al per 1 december 2025 te laten vervallen. Zo bieden we duidelijkheid aan de doelgroep en voorkomen we dat mensen onnodig lang moeten wachten om hun rijbewijs te kunnen halen", aldus Laird. Het CBR constateerde eerder dat de keuringen disproportioneel zijn.