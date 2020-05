Valkuilen bij de aanschaf van een occasion: deel 1

Onderhoudsboekje

Het eerste wat je doet als je kennismaakt met je nieuwe occasion is een duik nemen in de onderhoudsgeschiedenis. De beste occasion heeft natuurlijk netjes op tijd al zijn beurten gehad. En hoort het boekje dat je in het dashboardkastje vindt eigenlijk wel bij deze specifieke auto? Neem gerust de tijd om eens goed door alle rekeningen te grasduinen. Het beste adres om een beurt te laten doen, is het dealerbedrijf. En als een occasion wat meer op leeftijd komt, dan liever een specialist die meer doet dan alleen de standaardbeurten afvinken.

Banden

Banden zijn een afspiegeling van de rest van de auto. De beste occasion heeft banden die niet al te oud zijn; vijf jaar vinden we het maximum als we écht kritisch zijn. De leeftijd lees je af bij de DOT-code. Verder zijn ze natuurlijk nog voorzien van ruim profiel. En we zijn kritisch op het merk: onze ideale occasion moet wel zijn voorzien van rubber van een A-merk. Zitten er goedkope banden van een schimmig merk onder? Dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat ook op de rest van het onderhoud van de auto is bespaard, want wie houdt nu de hand op de knip als het gaat om de enige onderdelen die zorgen voor het contact met de weg?

Airco

Controleer de auto op een goed werkende airco. Ook dit is een systeem dat regelmatig onderhoud vraagt. Nog te vaak wordt dat over het hoofd gezien. Blaast de airco nog lekker ijskoud en lekt het systeem niet? Ook een kapotte aircopomp komt geregeld voor. Als het systeem defect raakt, besluiten eigenaren vaak de boel maar niet te repareren. Ze schrikken terug voor de flinke aanslag op de portemonnee die het kan betekenen. In het beste geval wordt de boel dan helemaal afgekoppeld, zodat er geen vervolgschade ontstaat aan het systeem. Aan jou dan de taak om de boel weer op gang te laten helpen.

Kilometerstand

Als je een occasion koopt, ben je geneigd te zoeken naar een exemplaar met een zo laag mogelijke kilometerstand. Pas daarbij op. Stilstand is namelijk achteruitgang. Draaiende delen kunnen vast gaan zitten, rubber slangen drogen uit en wiellagers kunnen het begeven. Dan kom je alsnog voor hoge kosten te staan. Van de andere kant is een hoge kilometerstand vanzelfsprekend ook geen aanrader. Dan mag je er namelijk van uitgaan dat je geregeld versleten onderdelen moet laten vervangen. Dat is net als met een oud huis: ben je eindelijk beneden klaar met klussen, kun je boven opnieuw beginnen. Als je uitgaat van een jaarkilometrage van 10.000 à 15.000 kilometer zit je aardig veilig.

Brandstofverbruik

De beste occasion is er natuurlijk één die verbruikt wat je ervan zou verwachten, want daarmee houd je je bezig als je de kosten aan het berekenen bent. Weet dan wel dat het verbruik waarover je in de folder leest altijd afwijkt van het verbruik in de praktijk. Onnodig te zeggen dat dit nu nooit eens in het voordeel van de eigenaar uitvalt. Het verbruik van de ene auto wijkt echter veel meer af dan dat van de andere. We drukken je dus op het hart om vóór aanschaf op internet de verbruiksmonitor van AutoWeek eens te raadplegen. Daar houden bezitters het verbruik van hun auto bij en zo weet je precies wat je kunt verwachten bij de pomp.

