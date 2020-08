Updates voor Porsche Taycan: sneller laden én optrekken

Nog geen jaar geleden onthulde Porsche zijn eerste volledig elektrische model: de Taycan. Hoewel de strakgelijnde vierdeurs dus nog behoorlijk vers is, ziet men toch al wat ruimte voor verbetering. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de belangrijkste verbetering zit 'm in de boordlader. Normaal gesproken kun je daarmee aan het reguliere elektriciteitsnet (bijvoorbeeld thuis) met 11 kW laadvermogen bijladen. Dat verdubbelt naar 22 kW en daarmee moet volgens Porsche de laadtijd halveren naar 4,5 uur voor een volle accu. Deze krachtigere AC-lader komt eind dit jaar op de optielijst van de Taycan te staan.

Laadbegrenzing

Een ander laadgerelateerd nieuwtje is de optionele begrenzing bij snelladen. Wie de Taycan aan een snellader hangt, kan met hooguit 270 kW laden. Wie het prima vindt om het iets rustiger aan te doen en de accu iets minder op z'n falie te geven, kan voortaan ook instellen dat de boel op 200 kW begrensd wordt. Dan is de accu weliswaar iets minder snel vol, maar het komt volgens Porsche wel de levensduur van de accu ten goede. Handig als je bijvoorbeeld toch al van plan was om even rustig een bakje koffie te drinken tijdens het laden.

Sprint naar 200 km/h

Iets minder relevant, maar toch leuk: de sprinttijd van de Taycan Turbo S is lichtjes verkort. Dat wil zeggen, wie een Turbo S heeft is momenteel in staat om in 9,8 seconden vanuit stilstand op 200 km/h te zitten. Met Launch Control, uiteraard. Voortaan, vanaf de uitrol van de modeljaarupdate vanaf oktober, heeft de Turbo S nog maar 9,6 seconden nodig voor diezelfde sprint. Scheelt toch weer twee tienden. De kwartmijl is volgens Porsche daardoor in 10,7 seconden afgelegd in plaats van 10,8 seconden.

Extra functies

Wie de Taycan liever nog iets uitgebreider wil hebben, kan voortaan via over-the-air meer updates installeren. Zo worden onder meer Active Lane Keeping Assist, InnoDrive (waarmee de auto zelf de ingestelde snelheid aanpast aan de wegomstandigheden) en Intelligent Range Manager als optionele updates uitgerold. De Lane Keeping Assist en InnoDrive kosten als update ieder €808,10. Je kunt er echter ook voor kiezen om voor €19,50 per maand (per functie) een abonnement op deze functies te nemen. Intelligent Range Manager kost je €398,69 of €10,72 per maand. Daarnaast is er ook nog Power Steering Plus, waarmee de stuurbekrachtiging intelligenter reageert op de snelheden waarmee je rijdt. Hogere stuurbekrachtiging bij lage snelheden en extra nauwkeurigheid bij hoge snelheden. Die functie kost €320,71 en is enkel als eenmalige aanschaf beschikbaar. Let op; het gaat hierbij nog wel om de Duitse prijzen.