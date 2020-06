Nieuwe instapversie Porsche Taycan op komst

Porsche heeft in China een nieuwe instapversie van de Taycan gepresenteerd die we in Europa nog helemaal niet kennen. Het gaat om de Taycan-uitvoering die simpelweg Taycan heet en het onder meer zonder vierwielaandrijving moet stellen. Goed nieuws: de nieuwe variant komt zeer waarschijnlijk ook naar Europa!

De volledig elektrische Taycan kennen we in Europa al als 530 pk sterke 4S, als 680 pk Turbo én als de 761 pk krachtige Turbo S. Die vierwielaangedreven versies krijgen in China gezelschap van een simpelweg Taycan geheten basisuitvoering met puur en alleen achterwielaandrijving.

De instap-Taycan die zojuist in China is gepresenteerd, heeft in tegenstelling tot zijn vierwielaangedreven broertjes niet twee, maar één elektromotor. Die unit is 408 pk sterk en stuurt die krachten dus naar de achterwielen. Het accupakket is in dit geval 79,2 kWh groot. De basis-Taycan perst in deze configuratie volgens de niet geheel nauwkeurige NEDC-cyclus die China hanteert een actieradius van 414 kilometer uit het pakket. Net als de Taycan 4S levert Porsche de instap-Taycan ook met het grotere 93,4 kWh grote Performance Battery Plus-pakket. In dat geval is de elektromotor met een vermogen van 476 pk ook direct een stukje krachtiger. Het NEDC-bereik neemt in deze samenstelling toe tot 489 kilometer.

Wie de 4S-, Turbo- en Turbo S-versies van de Taycan te gortig vindt, hoeft de Taycan niet direct van zijn shortlist te knippen. Hoewel deze vooralsnog naamloze instap-Taycans in China zijn voorgesteld, betekent dat níet dat ze niet naar ons deel van de wereld komen. De Nederlandse importeur legt uit dat de nieuwe smaken eerst in China zijn gepresenteerd omdat basisuitvoeringen daar goed zijn voor een substantieel deel van de verkoopmix van Porsche. Binnen nu en een jaar worden de nieuwe basisversies ook in andere markten uitgerold! Specifieke informatie voor de Nederlandse markt volgt dus later dit jaar.