Porsche Taycan Cross Turismo de weg op

De Porsche Taycan krijgt er later dit jaar gezelschap bij in de vorm van de Sport Turismo en Cross Turismo. Die laatste lijkt hier voor de camera van onze spionagefotograaf langs te rijden.

Met de Taycan weet Porsche de aandacht van sportief ingestelde EV-rijders al aardig naar zich toe te trekken. Wie snel en stijlvol elektrisch van A naar B wil maar ook nog een beetje bagage mee wil kunnen nemen, kan binnenkort ook bij Porsche terecht. De Taycan komt namelijk ook met een hoger kontje en praktischere achterklep. Waarschijnlijk heet de regulier uitgevoerde variant van de ruimere Taycan de Sport Turismo (net als bij de Panamera). Doe daar nog een avontuurlijker sausje overheen en je hebt de Cross Turismo. Die zien we hier betrekkelijk licht gecamoufleerd voorbij schieten.

Dat het hier een Cross Turismo betreft, verraadt de wat forsere ruimte tussen de wielen en wielkasten. De Taycan Cross Turismo staat niet alleen wat hoger boven de grond, hij krijgt namelijk rondom ook wat kunststof accenten om 'm een wat avontuurlijkere look te geven. Wie de Mission E Cross Turismo Concept uit 2018 en onderstaande illustratie bekijkt, krijgt een goed idee van het eindproduct. Het lijkt erop dat Porsche in dat opzicht met deze testauto nog niet direct het achterste van de tong laat zien. Wees niet verbaasd als het productiemodel nog wat rijker bedeeld is met zwarte randen rondom de wielkasten.

Uiteraard zal het technisch gezien een evenknie van de reguliere Taycan worden. Reken dan ook op aandrijving op zowel de voor- als achterwielen door middel van één elektromotor per as. De instapversie wordt de 4S, mits de Cross Turismo geheel in de pas met het Taycan-aanbod loopt. Dan laten de elektromotoren 530 pk los op de voor- en achterwielen. De 4S is er standaard met een 79,2 kWh-accupakket, waarmee volgens de WLTP-cyclus op een volle lading 407 km kan worden gereden. De Turbo doet er qua vermogen een aardige schep bovenop op en perst er 680 pk uit. De overtreffende trap is de Turbo S, met 761 pk. Later dit jaar weten we meer.