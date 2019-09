Update voor Toyota Camry

De huidige Toyota Camry werd twee jaar geleden in Detroit aan de wereld voorgesteld. Kort daarna doken de eerste geruchten op over de mogelijke komst van het model, wegens het wegvallen van de Avensis, naar Europa. Medio 2018 kwam het verlossende woord: de Camry komt naar Nederland, hetgeen de modelnaam na 15 jaar weer terug naar de Nederlandse showrooms bracht. In Japan wordt de Camry nu op detailniveau aangescherpt. Van een facelift is geen sprake.

Toyota levert de Camry in Japan net als in Nederland alleen met de 2.5 Hybrid-aandrijflijn, een opstelling die we kennen van onder meer de RAV4. Nieuw is nu de aanwezigheid, in Japan althans, van het e-Four-systeem. Het lijkt erop dat deze techniek sterke overeenkomsten vertoond met het systeem dat Toyota in onder meer de Verenigde Staten in de Prius levert (AWD-e). Er loopt geen cardanas van de voor- naar de achterzijde van de Camry, omdat de vierwielaandrijving geheel elektrisch is. Het lijkt te gaan om een systeem dat slechts bijspringt als de omstandigheden daar om vragen. Bij de Prius AWD-e treedt het systeem in werking bij een snelheid van zo'n 10 km/h en kan het - als de omstandigheden dat vereisen - tot 70 km/h bijspringen. De Nederlandse importeur bevestigt tegenover AutoWeek dat de Camry e-Four buiten de Nederlandse landsgrenzen blijft.

Ander Camry-nieuws heeft betrekking op het infotainmentsysteem. Lexus liet onlangs weten dat de vernieuwde RX die later dit jaar op de markt komt de eerste auto van het merk is met een nieuw infotainmentsysteem aan boord dat voorzien is van Apple CarPlay en Android Auto. Bij Toyota moeten we deze toepassingen vooralsnog missen, maar in Japan krijgt de Camry in ieder geval al een nieuw systeem aan boord dat met beide systemen om kan gaan. We verwachten dat Toyota dit nieuwe infotainmentsysteem, of in ieder geval de Andorid Auto- en Apple CarPlay-connectiviteit, op termijn ook in Europa op de markt brengt. In de Japanse Camry is het vernieuwde infotainmentscherm anders vormgegeven, dan het exemplaar dat wij kennen. Informatie met betrekking tot de Europese Camry volgt spoedig.