In relatief korte tijd zijn niet alleen auto's met een conventionele hybride aandrijflijn ingeburgerd, ook plug-ins, elektrische auto's en mild-hybriden zijn steeds meer gemeengoed geworden. RAI Vereniging en Bovag schrijven dat dergelijke innovaties in aandrijflijn veel goeds hebben gedaan om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Zo zou de NOx-uitstoot van het totale Nederlandse wegvervoer 36 procent lager zijn dan in 2010. Daarbij zou het wegvervoer in 2019 ook 50 procent minder fijnstof (PM10) uitstoten dan 9 jaar ervoor. Fraaie cijfers, maar volgens RAI Vereniging en Bovag niet genoeg om de Europese klimaatdoelen te behalen.

Bovag en RAI Vereniging zijn van mening dat de klimaatdoelen voor personenauto's alleen haalbaar zijn als er een breed pakket aan (stimulerende) maatregelen komt. Daarbij moet er niet alleen oog zijn voor elektrische auto's, maar moet ook aangestuurd worden op "[...] alternatieve schone en zuinige verbrandingsmotoren, alternatieve brandstoffen en gedragsverandering." Daarnaast is het volgens Bovag en RAI Vereniging nodig om fors te investeren in het elektrische laadnetwerk én in een infrastructuur voor auto's met een brandstofcel aan boord. Ook pleiten RAI Vereniging en Bovag opnieuw voor een systeem van 'betalen naar gebruik' waarbij de kilometerprijs afhankelijk moet worden van de 'milieukenmerken' van de auto.

Uitstoot

Bovag en RAI Vereniging geven nog meer interessante cijfers vrij. Tussen 2010 en 2019 is de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) van personenauto's met 11,3 procent gedaald, die van vrachtwagens met 52,2 procent. De uitstoot van fijnstof (PM10) is in die periode bij personenauto's met maar liefst 81,3 procent afgenomen. De CO2-uitstoot van het totale wegverkeer is tussen 2010 en 2019 met 4,2 procent afgenomen, ondanks dat het totale wagenpark (personenauto's, bedrijfswagens en onder meer motorfietsen) sinds eind 2018 met tien procent is toegenomen. Nederland is het enige EU-land met een gemiddelde CO2-uitstoot per nieuwe auto van minder dan 90 gram per kilometer.