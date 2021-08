Über-Bugatti Bolide gaat in productie

In een bepaald hoekje van de wereld smaakt niets zo lekker als een extra zoete punt van de hypercartaart. Dat gegeven resulteert in een wel heel heftige extremist op basis van de Bugatti Chiron. Bugatti maakt namelijk bekend dat het met een productieversie komt van de vorig jaar getoonde Bolide.

Bugatti is een bijzonder merk. De in de basis Franse maar in Duits beheer zijnde fabrikant heeft met de Chiron een 1.500 pk sterke luxueuze superexoot op de menukaart staan, maar vindt het ondanks de bijna buitenaardse hoeveelheid pk's die de Chiron-W16 levert toch nodig om nóg krachtigere versies te voeren. Die extra krachtigere varianten dragen namen als Sport en Super Sport, toevoegingen die in de jaren negentig niet zouden misstaan achter een Suzuki Baleno. Bugatti kondigt een nieuwe allesovertreffende trap van de Chiron aan, een auto wiens naam even cliché is als diens voorkomen extreem. Jawel, Bugatti voegt in 2024 de Bolide toe aan zijn leveringsgamma.

'Huh, maar de Bolide was er toch al?' - horen we je denken. Helemaal waar. Bugatti liet in oktober vorig jaar namelijk een concept-car met die naam zien. Die van de Chiron bekende 8.0 W16 stampte er in dat experimentele gevaarte maar liefst 1.850 pk en 1.850 aan primitieve oerkracht uit. Het heftige uiterlijk van de vorig jaar getoonde Bolide viel blijkbaar wel in de smaak bij de rijksten der aarde. De Bolide krijgt in 2024 namelijk een productieversie, al krijgt die versie géén 1.850 pk. Dat zit zo. De Bolide W16 van de Bolide die vorig jaar debuteerde, trok namelijk een draaikolk in een met benzine met octaangehalte 110 gevulde tank. Bugatti kiest voor de productieversie van de Bolide gewoon voor Euro 98, en dat resulteert in een lager vermogen.

Dat klinkt misschien teleurstellend, maar de machtige zestiencilinder stampt er ook in de productie-Bolide 1.600 pk en 1.600 Nm uit. Daarmee is -ie net zo krachtig als de Chiron Super Sport 300+. Met z'n wagengewicht van 1.450 kilo is de Bolide echter wel lichter dan die Chiron Super Sport+. Elke pk hoeft slechts 0,9 kilo te verplaatsen en dat belooft natuurlijk duizelingwekkende sprintcijfers.

Bugatti zegt de eerste exemplaren van de tot 40 stuks gelimiteerde Bolide in 2024 af te leveren. Er schuilt echter wel een addertje onder het gras. De heftig bespoilerde Bolide is namelijk puur en alleen voor circuitgebruik bestemd en mag dus niet de openbare weg op. Mik er maar op dat het gros van de 40 te bouwen exemplaren gewoon in een verwarmde garage blijft staan. Een puur verzamelobject voor Bugatti-fanatici dus, geen toeval dus dat de heren en dames in het Franse Molsheim de auto ook zo omschrijven.