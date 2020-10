Bugatti Bolide is extreem machtsvertoon

Het Bugatti-gamma bestaat uit de Chiron en tal van derivaten daarvan. Hoe erg Bugatti ook zijn best doet om de in de basis 1.500 pk sterke hypercar op dieet te sturen, is het nooit een echte circuitkoning geweest. Daar is de luxueuze en zwaarlijvige GT nooit voor bedoeld. Ook afgeleiden als de Sport, Super Sport 300+, Pur Sport en Divo voelen zich in een rechte lijn veel beter thuis dan in een snelle bocht. Bugatti lanceert nu de Bolide, een studiemodel waarmee het merk laat zien ook zeker techniek in huis te hebben voor een 'lichtgewicht' hypercar voor de circuits. Licht is de Bolide in ieder geval, zeker voor een Bugatti. De Bolide legt namelijk slechts 1.240 kilo in de schaal!

Net als de Chiron en diens voorganger, de Veyron, heeft de Bugatti Bolide een machtige van vier turbo's voorziene 8.0 W16 achter de voorstoelen liggen. Die brute zestiencilinder is in de reguliere Chiron goed voor 1.500 pk en stampt er in de Super Sport 300+ maar liefst 1.599 pk uit. Deze Bugatti Bolide gaat daar nog even dik overheen. De 8.0 W16 stampt er in de Bolide namelijk 1.850 pk en 1.850 Nm aan primitieve oerkracht uit. Tot 7.025 tpm levert de machine zelfs 2.000 Nm koppel. Dat ruggenmergvergruizende vermogen is onder andere afkomstig uit een viertal nieuwe turbo's met hogere turbodruk dan de turbines in de reeds bestaande Chirons. Elke pk hoeft daarmee slechts 670 gram te verplaatsen. Bugatti durft zelfs een topsnelheid van - jawel - 'boven de 500 km/h' op te geven. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is volgens Bugatti in 2,17 tellen achter de rug. In 4,36 seconden staat de 200 km/h op de klok en wie in totaal 7,37 tellen geduld heeft, moet een snelheid van 300 km/h kunnen bereiken. Kan het nog buitenissiger? Natuurlijk. Zo is de sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 400 km/h in 12 tellen achter de rug en wie 20,16 seconden wacht, moet de 500 km/h kunnen aantikken. De 0-500-0 km/h sprint- en remsessie is in 33,62 tellen voorbij. Bizar.

Het lage gewicht is onder meer mogelijk door alle schroeven, bevestigingselementen en diverse andere componenten uit titanium te vervaardigen. Ook heeft Bugatti veelvuldig gebruik gemaakt van koolstofvezel. Zo is de complete monocoque uit het lichtgewicht goedje opgebouwd. De auto is zo'n 30 centimeter lager dan de Chiron, is 1,99 meter breed, 4,76 meter lang en heeft een wielbasis van 2,75 meter.

Bugatti geeft de Bolide een speciaal luchtinlaattraject, een speciaal uitlaatsysteem, heftige remmerij én een dry-sympsysteem. Dat betekent dat de auto geen regulier carter, maar een externe olietank heeft. Het ontbreken van een carter heeft onder meer als gevolg heeft dat de motor lager in de auto kan worden gehangen. Dat heeft weer een positief effect op het zwaartepunt, dat daardoor een stuk lager ligt. Ook is de transmissie van de Chiron grondig herzien. Elk hoekje, vouwtje en nisje van de bijna buitenaards ogende koets van de Bolide is gericht op het genereren van zo veel mogelijk neerwaartse druk. Bij een snelheid van 320 km/h is het spoilerwerk goed voor 1.800 kilo neerwaartse druk achter en 800 kilo neerwaartse druk voor. Ook opvallend: delen van de koets van de Bolide vervormen naar mate de auto van snelheid verandert. Op hoge snelheid vormen er bijvoorbeeld kleine bobbels op de luchthapper op het dak om de luchtweerstand te verminderen. Volgens Bugatti is de Bolide in staat een rondje Nürburgring-Nordschleife in 5 minuten en 23 seconden af te leggen. Dat komt gevaarlijk dicht in de buurt bij het ronderecord dat Porsche met de 919 Hybrid Evo, een aangepaste LMP1-racer, op het circuit heeft gezet (5 minuut 19 seconden).

Bugatti zegt nog niet besloten te hebben of het de extreme Bolide in productie neemt. Gezien de snelheid waarmee extreme circuitauto's als de McLaren P1 GTR uitverkopen, lijkt er zeker een markt voor te zijn. Wat als...

