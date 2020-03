UAZ Hunter als EV voor Europa

Eerder deze maand schreven we over de UAZ Classic Combi en vandaag belichten we wederom een robuuste offroader van Ulyanovsky Avtomobilny Zavod (UAZ), ditmaal de Hunter. Dit is in de basis een doorontwikkelde versie van de 469 die het Russische bedrijf sinds 1971 produceert. Die 469 is op zijn beurt weer een doorontwikkeling van de Gorky Automobile Factory (GAZ) 69 uit de jaren 50. Sinds 2003 heet het model Hunter en het is die auto die zijn 2,7-liter grote 128 pk en 210 Nm sterke viercilinder inruilt voor een elektrische aandrijflijn.

UAZ trekt niet zelf de zelfontbrander uit de Hunter, daarvoor is het Spaanse MWN Motors verantwoordelijk. MWM Motors, we kennen het bedrijf van de opvallend vormgegeven elektrische retrorakker Luka, noemt zijn elektrische versie van de Hunter de Spartan. Het exterieur van de Spartan is nauwelijks te onderscheiden van dat van het origineel, maar de technische verschillen zijn natuurlijk enorm. MWN Motors levert de Spartan straks met een 56 kWh groot accupakket, maar zet ook een 90 kWh groot pakket op de bestellijst. Hoe ver de Spaans-Russische EV daarmee komt, meldt het bedrijf niet. Ook houdt het bedrijf de lippen over de elektrische krachtcentrale zelf nog stijf op elkaar. Leuk detail: MWM Motors geeft de Spartan een piepklein digitaal instrumentarium, een display dat het bedrijf in de middenconsole heeft verwerkt.

Op de eerste foto's van de Spartan is de rechtsgestuurde versie te zien. MWM Motors introduceert de Spartan in Europa dan ook eerst in het Verenigd Koninkrijk. Daar moet de elektrische alleskunner in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar komen. Later volgen linksgestuurde varianten voor de rest van Europa. Opvallend gegeven: MWM Motors noemt ook de komst van versies met een benzinemotor. Of dat betekent dat het Spaanse bedrijf gewoon de reguliere Hunters gaat verkopen of dat het de benzinegestookte Spartan van een andere benzinemotor voorziet, is vooralsnog niet bekend. Uitgebreide technische specificaties volgen in een later stadium.