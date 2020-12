Bremach Taos is nieuwe oude bekende

De automarkt in de Verenigde Staten is een nieuwe SUV rijker die stiekem helemaal niet zo nieuw is. De Amerikaanse tak van Bremach zet de Taos op de Amerikaanse prijslijsten, een rudimentaire SUV met Russische roots.

Bedrijfswagenfabrikant Bremach heeft in Amerika een nieuwe SUV op de prijslijst gezet: de Taos. Het model, dat in de Verenigde Staten zijn naam deelt met een cross-over van Volkswagen, is voor de Amerikaanse consument helemaal nieuw. Toch is de SUV verre van een jong model. Hij verscheen namelijk al in 2005 voor het eerst op de markt. In Rusland!

De Bremach Taos is namelijk niets anders dan een Patriot van de Russische fabrikant UAZ. UAZ ken je wellicht vooral van de liefkozend 'Bukhanka' genoemde busjes, de Classic Combi's. De Patriot is echter van een andere orde. Hoewel inmiddels dik 15 jaar oud, is het model een stuk moderner dan die uit 1965 stammende werkpaardjes. Verwacht echter geen SUV die compleet van deze tijd is. Hij heeft een ladderchassis, permanente vierwielaandrijving en een 2,7-liter benzinemotor die 150 pk via een zestraps automaat over alle vier de wielen verdeelt. De 4,65 meter lange SUV zit in de Verenigde Staten net even beter in zijn spullen dan het Russische origineel. Zo is 18-inch lichtmetaal net als parkeersensoren, infotainmentsysteem met 7-inch touchscreen, stoelverwarming voor en achter, lederen bekleding, een koelkastje en een achteruitrijcamera standaard.

Het blijft overigens niet bij de Taos, Bremach levert namelijk ook de pick-upversie en noemt die Brio. De Bremach Brio heeft echter een veel kortere laadbak dan zijn concurrenten, zoals de Ford F-150 en Chevrolet Silverado. De Bremach Taos heeft in de Verenigde Staten een vanafprijs van omgerekend zo'n € 21.500. De pick-up Bremach Brio wisselt vanaf zo'n €22.700 van eigenaar, maar moet nog voor de Amerikaanse markt worden gehomologeerd.

Nederland

'Al deze Russische pracht gaat vast en zeker aan onze neus voorbij', horen we je denken. Niets is minder waar. Net als de Bukhanka is de UAZ Patriot ook in Nederland verkrijgbaar. UAZ Nederland levert de SUV in ons land vanaf € 33.552, al betreft dat een tweezits bestelversie met handbak. Ook heeft UAZ Nederland de pick-up op de leveringslijsten staan.