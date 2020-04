UAZ Classic Combi nu ook als kampeerauto

Wie graag wil kamperen, maar een tentje te spartaans en een caravan of vouwwagen te veel gedoe vindt, kan zichzelf voor de vakantieperiode een kampeerauto cadeau doen. Als je op de camping dan ook nog eens origineel uit de hoek wilt komen, heb je eigenlijk maar één optie: deze tot kampeerauto omgebouwde UAZ 'Classic Combi' bestellen!

Een snelle terugblik. De Classic Combi is een zeer spartaanse bedrijfswagen die in de basis in 1965 als 452 op de Russische markt verscheen. De door UAZ (Ulyanovsk Automobile Plant) gebouwde 452 wordt nog altijd in diverse vormen geleverd. Zo heb je versies met een open laadbak met enkele of dubbele cabine en ook zijn er meerdere dichte personenversies beschikbaar. De Combi, de 3909, is er daar één van. Het is die omwille van zijn ietwat markante vorm in Rusland liefkozend 'Bukhanka' (broodje) genoemde bus waarmee je nu ongetwijfeld een onvergetelijke vakantie tegemoet kunt gaan.

Deze tot kampeerauto omgebouwde 452/Combi is het resultaat van een samenwerking tussen UAZ en het Russische Lux Form, een bedrijf dat onder meer van de Lada Granta een kampeerauto weet te maken (foto 11). De 452/Combi is door Lux Form voorzien van een hefdak, zodat je je vakantiedagen niet in gebogen toestand hoeft door te brengen. De stahoogte bedraagt nu twee meter. In het interieur komen natuurlijk gordijntjes te hangen, maar veel belangrijker is de aanwezigheid van twee eenvoudig uit te klappen bedden, die in totaal plek bieden aan vier personen. Beide bedden zijn zo'n twee meter lang, al is het hoog in de bus gemonteerde exemplaar met zijn breedte van 1,26 meter een stuk smaller dan het onderste. Achter de voorstoelen is onder meer nog een uitklapbare tafel te vinden. De avontuurlijke Rus beschikt verder over diverse opbergkastjes en een kachel en komt optioneel met een uitklapbare luifel.

Aan de aandrijflijn wordt niet gerommeld en dat betekent dat er een 112 pk en 198 Nm sterke 2,7-liter benzinemotor in ligt, die het vermogen optioneel over alle vier de wielen verdeelt. Het op deze foto's getoonde exemplaar staat ook nog eens op de heftige offroadbanden, die horen bij de optionele liftkit waarmee deze vrolijke oranje kampeerauto is uitgerust. De ombouw is overigens niet alleen voor 'nieuwe' 452's beschikbaar, ook je oude trouwe beestje valt bij Lux Form aan te bieden.

