TVR verwacht Griffith in 2022 te gaan leveren

De wederopstanding van TVR werd in 2016 beklonken met het eerste beeld van de gloednieuwe Griffith. Toen lag het plan er om 'm in 2017 op de markt te brengen, alleen dat is zoals we weten niet helemaal gelukt. TVR is namelijk ondanks grote interesse in de Griffith nog niet kapitaalkrachtig genoeg om de auto werkelijk in productie te nemen. Zo werd afgelopen zomer het slechte nieuws gebracht dat de Griffith voorlopig nog niet op de weg zou verschijnen. Nu heeft men beter nieuws: in 2022 moet het wél echt zover zijn.

Hoe ze dat dan financieel voor elkaar krijgen, is een beetje onduidelijk. TVR heeft volgens Carscoops een verse lening van 2 miljoen pond afgesloten bij een kredietverstrekker waarvan het in 2016 ook al 6 miljoen pond leende, maar dat is bij lange na niet het gat van 25 miljoen pond waar TVR afgelopen zomer nog aan refereerde. Toch stelt de CEO van het merk tegenover dat medium dat het nu zicht heeft gekregen op de productiestart. Er zouden inmiddels al genoeg Griffiths besteld zijn voor 40 miljoen pond aan omzet, dus er gloort wel het nodige geld aan de horizon.

Griffith

Hoewel de Griffith dus al wat jaartjes als studiemodel onder ons is, ziet de Britse sportauto er nog steeds lekker spraakmakend uit. Zoals we gewend zijn van TVR's, maar een tandje minder excentriek dan vroeger. Dat niemand minder dan Gordon Murray aan de auto heeft meegewerkt, belooft uiteraard veel goeds. Anders zorgt het gegeven dat een 5,0-liter V8 van Ford (bekend van de Mustang) zijn krachten loslaat op een slechts 1.300 kilo wegend geheel wel voor een glimlach. Volgens TVR betaalt het zich uit in een 0-100 km/h-sprint die minder dan 4 seconden duurt, mits je goed om kan gaan met de handgeschakelde zesbak.

Interessant gegeven: de Griffith is ook klaargestoomd voor hybridekracht, dus dikke kans dat er op den duur een versie met V6 of viercilinder met elektro-ondersteuning aankomt. Wie weet wordt-ie voor de Nederlandse markt dan ook wat interessanter. In het Verenigd Koninkrijk wordt er gesproken over een vanafprijs van omgerekend rond de € 70.000. Er zou overigens ook een open versie van de Griffith in ontwikkeling zijn.