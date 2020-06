‘TVR zoekt investeerders om productie te kunnen starten’

Het Engelse Autocar heeft een voor investeerders bestemd document van TVR in handen gekregen. Daaruit blijkt dat het herboren TVR een flinke geldinjectie nodig heeft om te kunnen starten met de productie van de al even geleden gepresenteerde Griffith. 25 miljoen pond om precies te zijn. Dat geld is onder meer nodig om de nieuwe fabriek in Wales volledig in te richten zodat de nieuwe coupé er het levenslicht kan zien.

Volgens TVR zijn er veel pre-orders voor het model dat het met uiteindelijke verkoop ervan wel goed zit. De Griffith Launch Edition zou zelfs al helemaal uitverkocht zijn. Dit staat volgens TVR gelijk aan 40 miljoen pond aan omzet. De benodigde 25 miljoen pond probeert TVR op de beurs in Dublin bij elkaar te krijgen.

Volgens Autocar richt TVR zich in eerste instantie op de thuismarkt, waarna de rest van Europa en zelfs de rest van de wereld moet volgen. Ook is duidelijk dat er tal van speciale versies van de Griffith komen, zoals een speciaal voor het circuit bestemde variant. Voor 2030 moet daarbij een elektrische versie op de weg verschijnen. Het is goed mogelijk dat TVR die techniek bij Ford gaat lenen, want diezelfde fabrikant levert de 5,0-liter V8 van de nieuwe Griffith.