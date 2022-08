Tuthill Porsche 911K is lichtgewicht restomod

Het aantal 'restomods' van de Porsche 911 is bijna niet meer te tellen. Desondanks is de 911K van de Britse Porsche-specialist Tuthill het vermelden waard. Dat komt vooral door wat er allemaal níét op zit.

Gewichtsbesparing was het toverwoord bij Tuthill. De 911K weegt met alle vloeistoffen erin namelijk slechts 850 kilo. Ter vergelijking: een originele 911 Carrera RS 2.7 uit 1973 legt 900 kilo in de schaal. Tuthill hield het gewicht allereerst laag door het veelvuldig gebruik van koolstofvezel. Het dak, de deuren, de voor- en achterbumper, de motorkap, de achterste zijpanelen: vrijwel de hele carrosserie van de auto is uit het materiaal opgetrokken. Aan het lijnenspel van de 911 tornt Tuthill niet. De 911 K zou zo door kunnen gaan voor een originele 911 uit de jaren 70.

In technisch opzicht is de 911 K echter allesbehalve origineel. Achterin ligt een 3,1-liter zescilinder boxermotor die je volgens Tuthill door kunt halen tot maar liefst 11.000 toeren per minuut. Het vermogen geeft de Porsche-specialist niet op, maar met het lage gewicht is er niet veel voor nodig om de 911K van zijn plek te laten schieten. Verder monteert Tuthill een magnesium versnellingsbak met zes versnellingen, carbon-keramische remschijven, een hydraulische handrem en nieuwe dempers. In het interieur houdt Tuthill het bij het broodnodige. Je kijkt uit op drie tellers en verder is het dashboard vooral heel leeg. Ook voor het binnenste van de 911K geldt dat er rijkelijk is gestrooid met koolstofvezel.

Wat de 911K moet kosten, is (nog) niet bekend. Tuthill geeft aan de auto in een kleine serie te bouwen, waarvan het getoonde goudkleurige exemplaar de eerste is.