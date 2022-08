Paul Stephens Autoart 993R: Porsche 911 993 op zijn best?

De Porsche 993 spreekt onder liefhebbers nog altijd flink tot de verbeelding, omdat het de laatste luchtgekoelde 911 is. Hoewel je met een originele 993 dus al iets bijzonders in handen hebt, zijn er altijd mensen die daarmee geen genoegen nemen. Zo kwam bij Paul Stephens Autoart de wens van een klant binnen om een reguliere 993 Carrera naar een nieuw niveau te tillen. En dan écht een nieuw niveau, dus ook voorbij de prestaties van bestaande potentere atmosferische varianten van de 993.

Paul Stephens Autoart is de afgelopen jaren flink bezig geweest met de auto, die nu uiteindelijk onder de noemer 993R wordt gepresenteerd. We doen een greep uit wat er allemaal is veranderd. Om te beginnen is het gewicht van 1.370 kg naar 1.190 kg teruggebracht. Daarvoor werd de 993 ontdaan van onder meer de originele stoelen, de elektrisch bedienbare ramen, centrale vergrendeling, het handschoenenkastje, de middenconsole en de deurgrepen. Je neemt nu plaats op Recaro-sportstoelen die grotendeels uit koolstofvezel zijn opgetrokken, in een verder behoorlijk Spartaanse omgeving.

Om de 993 een stuk krachtiger te maken, is de 3,6-liter zescilinderboxer opgeboord naar een 3.8 en voorzien van zuigers van een 993 RSR, de oliepomp, krukas en lagers van de motor van de 997 GT3, nieuwe nokkenassen en gasklephuizen. Ook zit er een nieuw uitlaatsysteem van Cargraphic aan. Al met al is het goed voor een vermogen van 330 pk, tegen meerprijs is het nog tot 360 pk op te schroeven. Oorspronkelijk leverde het blok 272 pk.

Die flinke vermogenswinst in combinatie met het lagere gewicht, maakt dat de 993R nu 270 tot 295 pk per ton tot zijn beschikking heeft. Daarmee zit hij zo'n beetje op het niveau van de 996.1 GT3 en 997.1 GT3. Al dat geweld moet natuurlijk wel enigszins fatsoenlijk over te brengen zijn op de weg en ook daar heeft Paul Stephens Autoart werk van gemaakt. Zo heeft de originele ophanging plaatsgemaakt voor een moderne van Porsche zelf afkomstige set onderdelen. Het onderstel is nu bovendien in vijf verschillende standen af te stellen. Het remsysteem van de 911 993RS vond zijn weg naar deze 993 en die houden zich schuil achter wielen van een 996 GT3 RS met Michelin Pilot Sport-banden.

Met de 993R laat Paul Stephens zien wat er allemaal mogelijk is met een 993. De aloude luchtgekoelde basis, met prestaties waarvan veel modernere 911's nog bang worden. Wat een dergelijke conversie kost, is niet bekend. Dat hangt er uiteraard sterk van af wat voor 993 je als basis aanlevert. In ieder geval kun je dus ver gaan, naar wens zelfs tot een vermogen van 360 pk, om in stijl een directe aanval te doen op de 997.1 GT3.