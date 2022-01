Turkse Togg: één miljoen auto's in 2030

Voor de fervente bezoeker van AutoWeek.nl is de elektrische sedan die je op deze foto's ziet vast geen verrassing meer. Eerder konden we je al uitgebreide patentplaten van het nieuwe studiemodel van het Turkse Togg laten zien. De presentatie van de concept-car is niet het enige nieuws dat Togg in Turkije brengt. Het merk geeft er ook een concretere invulling van zijn ambities.

Tegen 2030 will Togg verspreid over vijf segmenten maar liefst 1 miljoen auto's produceren. Eind dit jaar toont het merk zijn eerste productiemodel die in het eerste kwartaal van 2023 in Europa op de markt komt. Het zal je niet verbazen dat dit een elektrische SUV in het C-segment wordt. Denk dus aan een EV van Qashqai-formaat. Eind 2019 liet Togg al een eerste prototype van die elektrische SUV zien en AutoWeek toverde eerder al eens de patentplaten van wat waarschijnlijk de productieversies van die elektrische hoogpotige zijn uit de hoge hoed. Na de elektrische SUV lanceert Togg naar eigen zeggen een hatchback en een sedan in het C-segment Dat brengt ons bij de concept-car die Togg meebrengt naar de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Dat is waarschijnlijk de voorbode op de sedan. Togg houdt het daar niet bij, het kondigt namelijk ook de kans aan van een compacte cross-over en van een MPV in het C-segment.

Uitgebreide technische specificaties deelt Togg niet en dus moet je de met zogenoemde suicide doors uitgeruste elektrische liftback vooral als een designtechnische vooruitblik op wat er komen gaat moeten zien. Togg omschrijft zichzelf niet als autobouwer maar als techbedrijf en noemt zijn auto's dan ook smart devices. Togg omschrijft zijn toekomstige modellen in ieder geval als autonoom, elektrisch, connected en schrijft dat ook de deelbaarheid van de auto's belangrijk gaat zijn. Leuk weetje: het logo van Togg staat symbool voor de brug die het merk tussen 'Oost en West' wil slaan op het gebied van onder meer in- en exterieurdesign.